تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
24-05-2026 | 03:00
A-
A+
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية
سباق بين ربط الجبهات والديبلوماسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم أن الاتفاق الأميركي الإيراني لا يزال في مرحلة التفاوض غير النهائي، إلا أن معظم المؤشرات السياسية والدبلوماسية توحي بأن الوصول إلى تفاهم ما بين الطرفين بات أقرب من أي وقت مضى.
Advertisement
وإذا حصل هذا الاتفاق بالشكل المتوقع، فإن لبنان سيكون من أول الساحات التي ستتأثر مباشرة بنتائجه، خصوصاً على المستوى الأمني والعسكري جنوباً.

النتيجة الأولى المتوقعة ستكون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بشكل شبه كامل، ما يعني عملياً توقف “الخروقات” الإسرائيلية اليومية والضربات المتبادلة التي رفعت مستوى التوتر إلى حدود غير مسبوقة سابقا.. 

لكن هذا الهدوء لا يعني تلقائياً أن إسرائيل ستنسحب من الجنوب اللبناني، لأن مسألة الانسحاب مرتبطة بحسابات أكثر تعقيداً تتجاوز وقف النار نفسه.

في الواقع، ترى مصادر سياسية أن إسرائيل لن تقدم على أي انسحاب مجاني من الأراضي التي تحتلها حالياً، بل ستسعى للحصول على ثمن سياسي وأمني واضح في مقابل أي خطوة من هذا النوع. ولهذا السبب تدفع تل أبيب بقوة نحو عملية التفاوض المباشر مع الحكومة اللبنانية لأنها تعتبر أن أي اتفاق منفصل يمنحها مكاسب واضحة، سواء على مستوى الحدود أو الضمانات الأمنية أو حتى مستقبل سلاح حزب الله في الجنوب.

في المقابل، تختلف المقاربة الإيرانية بالكامل. فطهران لا تنظر إلى ملف الجنوب اللبناني باعتباره أولوية مستقلة، بل تضعه ضمن سلة إقليمية واسعة تشمل العراق وسوريا واليمن والملف النووي والعقوبات الاقتصادية. وهذا يعني أن موضوع الانسحاب الإسرائيلي قد يتحول إلى تفصيل ضمن عشرات الملفات المطروحة على طاولة التفاوض الأميركية الإيرانية، الأمر الذي يضعف قدرة إسرائيل على فرض شروطها الكاملة، ويشكل في الوقت نفسه ضربة سياسية لبنيامين نتنياهو الذي كان يراهن على تحويل الحرب إلى فرصة لتغيير قواعد الاشتباك بالكامل.

وخلال فترة المفاوضات بين واشنطن وطهران، سيظهر سباق واضح بين مسارين متوازيين. الأول هو المسار المنطلق من إسلام آباد عبر الوساطات الإقليمية والدبلوماسية المرتبطة بإيران وحلفائها، والثاني هو المسار الذي ترعاه واشنطن تحت عنوان التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر.

هذا السباق سيحدد شكل المرحلة المقبلة في لبنان. فإما أن تنجح الدبلوماسية اللبنانية في الاستفادة من التوازنات الدولية لفرض انسحاب إسرائيلي تدريجي من دون أثمان كبيرة، وإما أن يعود منطق ربط الجبهات ليفرض نفسه مجدداً.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
سباق بين الانفجار والانفراج
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان على حافة الصدام: تحذيرات ديبلوماسية من لحظة فاصلة بين الدولة وحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة ميدان سباق الخيل: المراهنات غير الشرعية تهدد استدامة السباقات في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر عن بخاري: نودّع وجها مثقفاً وديبلوماسياً ساهم في تعزيز العلاقات بين السعودية ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 16:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

العقوبات

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:23 | 2026-05-24
Lebanon24
08:21 | 2026-05-24
Lebanon24
08:16 | 2026-05-24
Lebanon24
08:01 | 2026-05-24
Lebanon24
07:50 | 2026-05-24
Lebanon24
07:48 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24