بالصور... تفكيك قنبلة إسرائيليّة في الضاحية الجنوبيّة

صدر عن البيان الآتي:

بتاريخ 24 /5 /2026، عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان في منطقة الصفير - الضاحية الجنوبية، ونقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.تشدد على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.