كلب شارد في جونية… ومطالبات بمعالجة سريعة

Advertisement

تتواصل شكاوى المواطنين في مدينة من كلب شارد تعرض لعدد من الأشخاص بعضات متفرقة، إضافة إلى مهاجمته كلاباً أليفة، وسط مطالبات من قبل الاهالي للبلدية بالتدخل حفاظاً على سلامة السكان.وبحسب معلومات حصل عليها “لبنان24”، فإنّ البلدية تلقت شكاوى عدة حول الحادثة، مع وعود بمتابعة الملف، إلا أنّ الكلب لا يزال يتجول في شوارع المدينة من دون رقابة.ويأتي ذلك على رغم إعلان بلدية جونية، بتاريخ 7 تشرين الأول 2025، ضرورة أصحاب الكلاب بربطها أثناء التنقل في الأماكن العامة.وفي هذا السياق، أفادت إحدى المواطنات، التي تعرضت سابقاً لعضة من الكلب نفسه، بأن آثار الإصابة لا تزال ظاهرة حتى اليوم، مشيرةً إلى أنّها أعادت إثارة القضية خشية تعرّض مواطنين أخرين أو حيوانات أخرى لما تعرّضت له من أذى.