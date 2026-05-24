حمادة: كيف يُمكن ليدٍ لبنانية أن تصافح يداً غرقت بدماء اللبنانيين

Advertisement

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة، خلال احتفال تأبيني للشهيدين مصلح صقر وحسان راضي صقر في حسينية بلدة حدث ، أنه "لو اجتمع العالم علينا لن يأخذ منا بالقوة، لا في الكرامة ولا في الأرض ولا في المعنويات، مهما تكالب الجمعُ، وهو يتكالبُ الآن من داخل الى الكيان الى أعرابِ هذه الأمة، إلى شُذاذ الآفاق في هذا العالم، وهم يخوضون معنا المعركة ونحن ثابتون نواجه وسننتصر كما انتصرنا في كل المعارك السابقة. ونحن نرى اليوم الجنود الصهاينة قتلى وجرحى من خلال استهدافات المقاومين على كامل جغرافيا الجنوب وفي كل نقاط تموضع العدو، يُصطادون من خلال المقاومين كما يصطادُ البط".وأكد أن "الكثير من المحللين داخل الكيان الصهيوني يتحدثون عن فخ استراتيجي، وقعوا فيه من خلال احتلالهم لأرضنا في الجنوب".وأشار إلى أنه "بالامس وضعوا مجموعةً على لائحة وهي لائحةُ شرف وقائمةُ عِزة، فعندما يوضعُ إخواننا على لائحة عقوبات الشيطان الأكبر، فهذا يعني أننا في المكان الصحيح وإننا في الموقع الذي يطلبه منا الله تعالى أن نكون فيه، وهو في سياق تهديد وتهويل عندما تتسربُ من أيديهم أوراق القوة، فيلجأون الى مثل هذه اللائحة التي لن تزيدنا إلا ثباتاً وإصراراً على أن نستمر في مقارعةِ الظلمة ولن نزدادَ إلا قدرة وإصراراً على المواجهة".وتابع: "ما يُلفتُ في هذه اللائحة هي أسماء ضباط سواء في او في ، وهذا يؤشر إلى أمرين: الأول هو أنه عندما يُستهدفُ ضباط في الجيش ويوضعون على لوائح العقوبات لأسباب ومبررات واهية لا قيمةَ لها، هذا يعني أن المؤسسة العسكرية، وأن الجيش اللبناني أصبحَ هدفاً علني للمشروع الصهيو في لبنان، وهو ما يجب أن نحذرَ منه وأن نواجهه. لأن هذا الجيش الوطني لم يأتمر بأوامر المشروع الصهيوأمريكي في لبنان، وهم الآن يمارسون الضغوط عليه لكي يأخذوه الى المكان الذي يستثمر فيه المشروع الصهيوأمريكي وهو الصِدام الداخلي- الداخلي في لبنان".وختم حمادة: "هذه السلطة تابعة ومذعِنة إذا لم نقل أنها شريكةٌ في سفك دماء أطفالنا ونسائِنا وشبابنا. فكيف لهذه السلطة ان تمدَّ يدها الى تلك اليد القذرة، وكيف يُمكن ليدٍ تسمى لبنانية مصافحة يد غرقت بدماء اللبنانيين؟".