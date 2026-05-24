تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حمادة: كيف يُمكن ليدٍ لبنانية أن تصافح يداً غرقت بدماء اللبنانيين

Lebanon 24
24-05-2026 | 09:11
A-
A+
حمادة: كيف يُمكن ليدٍ لبنانية أن تصافح يداً غرقت بدماء اللبنانيين
حمادة: كيف يُمكن ليدٍ لبنانية أن تصافح يداً غرقت بدماء اللبنانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة، خلال احتفال تأبيني للشهيدين مصلح نجيب صقر وحسان راضي صقر في حسينية بلدة حدث بعلبك، أنه "لو اجتمع العالم علينا لن يأخذ منا بالقوة، لا في الكرامة ولا في الأرض ولا في المعنويات، مهما تكالب الجمعُ، وهو يتكالبُ الآن من داخل لبنان الى الكيان الإسرائيلي الى أعرابِ هذه الأمة، إلى شُذاذ الآفاق في هذا العالم، وهم يخوضون معنا المعركة ونحن ثابتون نواجه وسننتصر كما انتصرنا في كل المعارك السابقة. ونحن نرى اليوم الجنود الصهاينة قتلى وجرحى من خلال استهدافات المقاومين على كامل جغرافيا الجنوب وفي كل نقاط تموضع العدو، يُصطادون من خلال المقاومين كما يصطادُ البط". 
Advertisement



وأكد أن "الكثير من المحللين داخل الكيان الصهيوني يتحدثون عن فخ استراتيجي، وقعوا فيه من خلال احتلالهم لأرضنا في الجنوب".



وأشار إلى أنه "بالامس وضعوا مجموعةً على لائحة العقوبات وهي لائحةُ شرف وقائمةُ عِزة، فعندما يوضعُ إخواننا على لائحة عقوبات الشيطان الأكبر، فهذا يعني أننا في المكان الصحيح وإننا في الموقع الذي يطلبه منا الله تعالى أن نكون فيه، وهو في سياق تهديد وتهويل عندما تتسربُ من أيديهم أوراق القوة، فيلجأون الى مثل هذه اللائحة التي لن تزيدنا إلا ثباتاً وإصراراً على أن نستمر في مقارعةِ الظلمة ولن نزدادَ إلا قدرة وإصراراً على المواجهة". 



وتابع: "ما يُلفتُ في هذه اللائحة هي أسماء ضباط سواء في الجيش اللبناني او في الأمن العام ، وهذا يؤشر إلى أمرين: الأول هو أنه عندما يُستهدفُ ضباط في الجيش ويوضعون على لوائح العقوبات لأسباب ومبررات واهية لا قيمةَ لها، هذا يعني أن المؤسسة العسكرية، وأن الجيش اللبناني أصبحَ هدفاً علني للمشروع الصهيو أمريكي في لبنان، وهو ما يجب أن نحذرَ منه وأن نواجهه. لأن هذا الجيش الوطني لم يأتمر بأوامر المشروع الصهيوأمريكي في لبنان، وهم الآن يمارسون الضغوط عليه لكي يأخذوه الى المكان الذي يستثمر فيه المشروع الصهيوأمريكي وهو الصِدام الداخلي- الداخلي في لبنان".



وختم حمادة: "هذه السلطة تابعة ومذعِنة إذا لم نقل أنها شريكةٌ في سفك دماء أطفالنا ونسائِنا وشبابنا. فكيف لهذه السلطة ان تمدَّ يدها الى تلك اليد الإسرائيلية القذرة، وكيف يُمكن ليدٍ تسمى لبنانية مصافحة يد غرقت بدماء اللبنانيين؟".
مواضيع ذات صلة
اجتماع لبناني- اسرائيلي على طاولة الخارجية الاميركية ولا مصافحة ولبنان طلب وقف النار اولا
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 21:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بيرم: كل دم لبناني من بيار إلى محمد رسالة لإتحاد الدم بالدم لنسقط أي فتنة
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 21:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة: سنُواجه أي شكل من أشكال التآمر على اللبنانيين بكل الوسائل
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 21:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لحود معزياً بشهداء "أمن الدولة": دماؤهم ستزيد اللبنانيين تمسكاً بوحدتهم الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
24/05/2026 21:00:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

الأمن العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

العقوبات

إسرائيل

أمريكي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-24
Lebanon24
12:36 | 2026-05-24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-24
Lebanon24
12:23 | 2026-05-24
Lebanon24
12:10 | 2026-05-24
Lebanon24
11:32 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24