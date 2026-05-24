عدد الحجاج اللبنانيين 7500 وجميعهم بخير

بلغ عدد الحجاج اللبنانيين هذا العام 7500 حاج وحاجة وجميعهم بخير وفي صحة جيدة ومنهم من يستعد إلى الصعود إلى منى يوم التروية غدا، ومنهم من يبيت في مكة تمهيدا إلى الصمود لجبل عرفات يوم الثلاثاء الجاري.ويعمل فريق عمل هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة على مدار الساعة بين عرفات ومنى ومكة المكرمة بالإضافة إلى المدينة المنورة، وقد ارسلت الهيئة إلى منى وعرفات مشرفين ميدانيين لاستقبال الحجاج اللبنانيين، لمتابعة اوضاعهم لحل اي مشكلة تعترضهم في النقل والسكن والإجراءات الإدارية، بالتنسيق مع الشركات اللبنانية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات المعنية في .ويقوم فريق عمل الهيئة برئاسة القاضي محمد مكاوي بدور تطوعي من أطباء وإداريين لخدمة الحجاج وتأمين كل ما يحتاجونه خلال اداء مناسكهم منذ وصولهم إلى لحين عودتهم إلى .