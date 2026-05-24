الجنوب والبقاع تحت القصف المستمر...شهداء وأضرار بالممتلكات

على الرغم من الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، إلا أن اسرائيل تواصل اعتداءاتها بقصف البلدات الجنوبية والبقاعية.

ففي قضاء صور، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة ديرقانون النهر، ما أدى إلى استشهاد علامي، وفق مندوبة " ".

وفي قضاء ، سُجلت غارتان على بلدة الشرقية. أما في ، فقد تعرضت سحمر لسلسلة غارات متتالية، استهدفت إحداها منزلاً، بالتزامن مع غارات على مشغرة.

هذا وطالت ، البازورية، مجدل سلم، عربصاليم، ، ديرقانون النهر، الزرارية (غارتان)، حنية، كفرا، كفرصير، وقليا، حسب "لبنان24".

وذكرت معلومات "لبنان24" أن غارة استهدفت منزلاً في بلدة سحمر في .

كما أفادت مندوبة "لبنان24" بارتقاء صادق صادق وحسن مؤذن “أبو أمين” من جراء استهداف نفذته مسيّرة إسرائيلية في حي الغبرا بالنميرية.