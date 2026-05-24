تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل

Lebanon 24
24-05-2026 | 12:23
A-
A+
قاسم: التحرير الثالث قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل
قاسم: التحرير الثالث قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن "ما يجري في جنوب لبنان هو بداية زوال إسرائيل، والمقاومة ستواصل الدفاع عن الأرض والشعب والسلاح سيبقى حتى تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها". وقال: "نقدّر ضعف الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على الاستثمار ويقولون إنهم عاجزون ونصدّق أنهم عاجزون ولكن لا تقولوا لنا إنهكم عاجزون بل قولوا لأميركا إنكم عاجزون". 

وشدد في كلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحريرعلى "رفض المقاومة نزع السلاح والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل"، معتبراً أن "ما يُفرض على لبنان جزء من مشروع أميركي ـ إسرائيلي يستهدف المقاومة ومؤسسات الدولة، ومشدداً على أن الشعب من حقه النزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة، وأن "المقاومة ستعيد الإعمار وتُخرج العدو مهزوماً وصولاً إلى التحرير الثالث".

واعتبر قاسم أن "العقوبات الأميركية الأخيرة تستهدف الضغط وهذا يعكس عجزا عن تحقيق الأهداف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: سنعمر البيوت وسيعود أهلنا إلى ديارهم وسنخرج العدو مهزوما وسنعلن التحرير الثالث قريبا
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل وأميركا صرحتا بوضوح أنهما تريدان تقوية الجيش لنزع سلاح "حزب الله" وقتاله
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترتيبات اميركية لنزع سلاح "حزب الله" ولواء خاص للجنوب
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود: شروط واشنطن وتل أبيب لنزع سلاح المقاومة تكرّس الذل في المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 01:06:06 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله الشيخ نعيم قاسم

الدولة اللبنانية

مؤسسات الدولة

الأمين العام

جنوب لبنان

الله الشيخ

نعيم قاسم

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:30 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:06 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:03 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2026-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-05-24
Lebanon24
15:17 | 2026-05-24
Lebanon24
15:00 | 2026-05-24
Lebanon24
14:54 | 2026-05-24
Lebanon24
14:47 | 2026-05-24
Lebanon24
14:09 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24