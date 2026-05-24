قاسم: "التحرير الثالث" قريب ورفض حاسم لنزع السلاح والمفاوضات مع إسرائيل

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن "ما يجري في جنوب لبنان هو بداية زوال إسرائيل، والمقاومة ستواصل الدفاع عن الأرض والشعب والسلاح سيبقى حتى تتمكن الدولة اللبنانية من القيام بواجبها". وقال: "نقدّر ضعف الدولة اللبنانية وعدم قدرتها على الاستثمار ويقولون إنهم عاجزون ونصدّق أنهم عاجزون ولكن لا تقولوا لنا إنهكم عاجزون بل قولوا لأميركا إنكم عاجزون".
وشدد في كلمة لمناسبة عيد المقاومة والتحريرعلى "رفض المقاومة نزع السلاح والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل"، معتبراً أن "ما يُفرض على لبنان جزء من مشروع أميركي ـ إسرائيلي يستهدف المقاومة ومؤسسات الدولة، ومشدداً على أن الشعب من حقه النزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة، وأن "المقاومة ستعيد الإعمار وتُخرج العدو مهزوماً وصولاً إلى التحرير الثالث".