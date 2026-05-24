تصعيد سياسي جديد... قاسم يلوّح بالشارع لإسقاط الحكومة

عاد لـ" " الشيخ رفع سقف مواقفه السياسية، من خلال تكراره في كلمته لمناسبة "عيد والتحرير" الحديث عن إمكانية اللجوء إلى الشارع أو الدفع نحو إسقاط الحكومة، في خطوة تعكس حجم التوتر القائم بين الحزب والسلطة التنفيذية في المرحلة الحالية.وتشير أوساط سياسية إلى أن هذا الخطاب لا يمكن فصله عن الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة، ولا سيما في ظل الحديث المتصاعد عن ملفات مرتبطة بحصرية السلاح والإصلاحات والعقوبات الأميركية الأخيرة، معتبرة أن التلويح بالشارع يحمل رسائل مباشرة إلى الداخل اللبناني بأن الحزب لا يزال يمتلك القدرة على قلب المعادلات السياسية متى أراد.وترى المصادر نفسها أن تكرار هذا الطرح يثير مخاوف من عودة مشاهد الانقسام والتوتر إلى الشارع، خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش، فيما تعتبر قوى سياسية معارضة أن أي محاولة لإسقاط الحكومة عبر الضغط الشعبي ستُدخل البلاد في مرحلة شديدة الحساسية قد تنعكس على الاستقرار الداخلي والمؤسسات الدستورية.