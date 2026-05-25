حزب اللهيكشف جديدا ميدانيا

تؤكد مصادر مطلعة أن" " يعمل في المرحلة الحالية على مفاجآت ميدانية بالتوازي مع التطورات السياسية المتسارعة في المنطقة، مشيرة الى أن "الحزب" يسعى إلى تثبيت معادلات جديدة على الأرض في حال توسعت المواجهة او ذهبت الامور الى تسوية.وتشير المصادر إلى أن الكشف مؤخراً عن محلقات مزودة بكاميرات حرارية وقادرة على التصوير الليلي ليس تفصيلاً تقنياً عادياً، بل رسالة مباشرة حول القدرة التي وصل اليها "الحزب".وترى المصادر" أن المرحلة المقبلة قد تحمل ظهور أدوات وإمكانات إضافية لم تستخدم سابقاً، في إطار رفع مستوى الضغط والردع ضمن أي مواجهة محتملة".