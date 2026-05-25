مصدر استشاري رئاسي ينتقد "أمر اليوم"

إنتقد مصدر استشاري رئاسي "أمر اليوم" الذي صدر عن لمناسبة "عيد والتحرير"،واعتبر أنه كأنه يعود عشر سنوات إلى الوراء، وغير مراعٍ للواقع السياسي الجديد في والمنطقة، وبعيداً عن الواقع الراهن، حتى إنه لم يراعِ الأسباب الموجبة للإقفال التي وردت هذه السنة في نص المذكرة الصادرة عن .ولفت المصدر إلى أنه من الضروري، وصاعداً، أن تكون كل المناسبات الوطنية محصورة بمفهوم الدولة حصراً".وكان جاء في "أمر اليوم" الذي اصدره العماد "أمام ما يواجهه وطننا من تحديات مصيرية، نستحضر في ذكرى عيد المقاومة والتحرير محطةً وطنيةً شكلت علامةً مضيئةً في تاريخ لبنان، إذ تجسدَ فيها تمسك اللبنانيين بأرضهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية في مواجهة .اليوم، نستذكر تضحيات وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبلٍ أكثر استقرارًا وازدهارًا لجميع اللبنانيين".