لا غطاء مسيحيا كاملا للخيارات الرئاسية

رغم الخطاب السياسي الذي تتبناه بعض القوى الداعم بشكل أساسي لخيارات رئاسة الجمهورية ومواقف الرئيس في موضوع التطبيع والسلام، إلا أن هذه القوى لا تبدو مستعدة لمنح غطاء سياسيا شاملا في المرحلة الحالية.وبحسب مصادر سياسية، فإن هذا التردد لا يرتبط فقط بالحسابات الداخلية، بل أيضاً بالتزام واضح بالتوجهات العربية، وخصوصاً ، التي لا تزال تتعامل بحذر مع هذا الملف رغم كل التحولات الإقليمية.وتشير المصادر إلى أن بعض الأحزاب المسيحية تحاول الموازنة بين دعم العهد وعدم الذهاب إلى خطوات قد تُفسَّر بأنها خروج عن السقف العربي العام، خصوصاً في ظل حساسية المرحلة الإقليمية الحالية.