3 شهداء في 3 غارات على اوتوستراد كفررمان -الجرمق

نفذت مسيّرات إسرائيلية اعتبارا من السادسة من 3 غارات مستهدفة سيارة على اوتوستراد كفررمان -الجرمق، وسيارة على طريق الجرمق -الخردلي، ودراجة نارية على اوتوستراد كفررمان -الجرمق قرب اوتيل يوزرسيف.

وافيد عن استشهاد 3 مواطنين بهذه الاستهدافات.