إنذار عاجل من أدرعي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً

Advertisement

وجه المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي انذاراً عاجلاً الى الموجودين في البلدات والقرى التالية: التحتا، (جزين)، سجد (جزين)، ، ، (النبطية)، کفر رمان، الدوير، عدشيت ، وميدون.وطلب أدرعي من السكان إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر.