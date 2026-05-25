لمناسبة ذكرى 25 ايار.. هذا ما قاله رئيس الحكومة

لنجعل من مناسبة "عيد المقاومة والتحرير" هذا العام، يوم تضامن مع عائلات الشـهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين وأهلنا الصامدين في الجنوب والقرى الأماميّة.
أما العيد فلن نستعيده إلا يوم انسحاب اسرائيل الكامل من ارضنا وعودة اهلنا إليها بأمان وكرامة.
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) May 25, 2026
