تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تصاعد الانتقادات داخل"الحزب"... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
25-05-2026 | 03:00
A-
A+
تصاعد الانتقادات داخلالحزب... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى
تصاعد الانتقادات داخلالحزب... المجلس السياسي غائب والبقاء في الحكومة بلا جدوى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعيش المنطقة واحدة من أكثر لحظاتها دقةً وحرجًا منذ سنوات. فبينما ترتفع وتيرة الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران قد يضع حدًا لحربٍ امتدت نحو ثلاثة أشهر وشملت ساحات متعددة، تأتي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لتحمل رسائل مزدوجة: من جهة، تأكيد استمرار التفاوض، ومن جهة أخرى، تعمّد إبطاء الاندفاعة نحو الاتفاق، بما يوحي بأن واشنطن لا تزال ترى في عامل الوقت ورقة ضغط استراتيجية على طهران. هذا التريث الأميركي يفتح الباب أمام اللاعبين الإقليميين، وفي مقدّمهم إسرائيل، لاستغلال المرحلة الانتقالية بين التفاوض والإعلان.
Advertisement

في هذا السياق، يبدو أن إسرائيل تسعى إلى تكريس معادلة ميدانية تضمن لها «حرية الحركة» داخل الساحة اللبنانية، مستفيدةً من أي هامش زمني متاح قبل تثبيت أي تفاهم دولي جديد. وعليه، يقف لبنان مرةً جديدة متأثرًا بما يُطبخ في الخارج أكثر مما يشارك في صياغته. وبينما يتمسّك رسميًا بثوابته، وعلى رأسها وقف إطلاق النار الكامل وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، تبقى قدرته على التأثير محدودة في ظل غياب وضوح الرؤية حول ما قد يتضمنه أي اتفاق أميركي–إيراني.

اللافت أن الحديث عن استنساخ تجارب سابقة، كاتفاقات مؤقتة تتيح لإسرائيل هامش تحرّك عسكري، يعكس مخاوف حقيقية من أن يكون أي وقف لإطلاق النار هشًا وقابلًا للانهيار عند أول اختبار. ومع اقتراب موعد الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون، تتجه الأنظار إلى ما إذا كان هذا المسار سيفتح نافذةً جدية لتثبيت الاستقرار، أم أنه سيكون مجرد محطة إضافية في إدارة الصراع لا حلّه.

ضمن هذا السياق، تتبلور مقاربة الحزب التي ترفض أي بحث في مسألة السلاح بمعزل عن مسار الصراع مع إسرائيل، حيث يُربط هذا الملف بجملة شروط تتعلّق بوقف العدوان، والانسحاب الكامل، وتحرير الأسرى، وعودة الأهالي. وتعكس هذه الرؤية تمسّكًا باعتبار السلاح عنصر ردع أساسي لا يمكن إخضاعه للنقاش الداخلي في ظل اختلال موازين القوى، بل يجب أن يبقى جزءًا من معادلة المواجهة المفتوحة.

في المقابل، تدفع أطراف داخلية وخارجية باتجاه تكريس مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، باعتباره مدخلًا لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الشرعية. غير أنّ هذا الطرح يصطدم برفض واضح من الحزب، الذي يعتبر أنّ هذه الدعوات، في توقيتها الحالي، تخدم مشروعًا يهدف إلى تجريد لبنان من عناصر قوته الدفاعية وفتح الباب أمام مزيد من الضغوط الإسرائيلية والدولية.

ولا ينفصل هذا السجال عن البعد الاجتماعي والاقتصادي للأزمة، حيث يتّسع نطاق المواجهة ليشمل مؤسسات تُعدّ جزءًا من البيئة الحاضنة للحزب، مثل «القرض الحسن»، في ظل اتهامات بأن استهدافها يندرج ضمن سياسة تضييق تستهدف الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد هذا المسار، يبرز خطاب يضفي مشروعية على التحرّك الشعبي، وصولًا إلى حدّ التلويح بإسقاط الحكومة إذا ما استمرّت في تبنّي خيارات تُصنَّف ضمن المشروع الأميركي–الإسرائيلي. وقال الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن استهداف القرض الحسن هو استهداف للفقراء وذوي الدخل المحدود، ورأى أن من حق الشعب النزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة في مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي الذي يستهدف مؤسسات البلاد.

في موازاة ذلك، تشكّل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عامل ضغط أساسي، إلا أنّ الحزب يقدّم نفسه في موقع القادر على امتصاص تداعياتها، بل وتحويلها إلى عنصر تعبئة داخلية. وتبرز في هذا الإطار نبرة تحذيرية من أنّ أي تصعيد إضافي قد ينعكس فوضى على الساحة اللبنانية، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والمؤسساتية.

واللافت في هذا السياق أنّ المعطيات المتداولة داخل بيئة حزب الله تُظهر أنّ النقاش لم يعد محصورًا في مواجهة الضغوط الخارجية، بل بات يمتد إلى مراجعة جدوى المشاركة في السلطة نفسها. فثمّة تيار داخل "الحزب" يرى أنّ الاستمرار في الحكومة، خصوصًا منذ جلسة مجلس الوزراء في 2 آذار، وما صدر عنها من اعتبار أنشطة الحزب مخالفةً للقانون، هو أمر لزوم ما لا يلزم، بل يضع "الحزب" في موقع متناقض بين دوره المقاوم والتزاماته الحكومية، ويحوّل وجوده داخل الحكومة لاعطاء شرعية ديموقراطية لقرارات الحكومة ولشاهد زور داخلها.

هذا الرأي يدفع باتجاه إعادة النظر في البقاء داخل السلطة التنفيذية، انطلاقًا من اعتبار أنّ الغطاء السياسي الذي توفّره المشاركة لم يعد قائمًا، بل تحوّل إلى عبء يُستخدم لتقييد "الحزب" داخليًا وخارجيًا. في المقابل، لا يزال هناك من داخل "الحزب" من يتمسّك بخيار البقاء في الحكومة، انطلاقًا من حسابات تتعلّق بإدارة التوازنات الداخلية ومنع خصومه من التفرّد بالقرار السياسي.

إلى جانب ذلك، تتصاعد انتقادات داخلية تطال أداء المجلس السياسي في "الحزب"، إذ يعتبر بعض الكوادر أنّه لا يقوم بالدور المطلوب منه في هذه المرحلة الحساسة، سواء لجهة مواكبة التحولات السياسية أو تقديم رؤى وخيارات واضحة للقيادة. ويذهب هذا التقييم إلى حدّ وصف المجلس بأنّه شبه معطّل، أو على الأقل غير فاعل بما يكفي، ما يطرح تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار داخل "الحزب" وحدود النقاش الداخلي فيه.
وفي حين لا تترك الحكومة فرصة للتضييق على بيئة المقاومة خاصة في اماكن النزوح يستمر خطاب المستوى السياسي والإعلامي ل"الحزب" تحت عناوين مد اليد، وإعلان عدم النية بالتصادم مع الحكومة وليصبح السؤال ، وفق كوادر "الحزب"،ما جدوى طمأنة سلطة لا توفر فرصة للنيل من جمهور "الحزب" على أكثر من مستوى.

في المحصلة، تعكس هذه المواقف وجود نقاش داخلي حقيقي حول الأولويات، بين من يرى ضرورة التشدد والانسحاب من الحكومة حفاظًا على هوية "الحزب" ودوره، ومن يفضّل البقاء داخل المؤسسات لتفادي خسارة الحضور السياسي. وهو نقاش مرشّح للتصاعد، خصوصًا مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية وتزايد التعقيدات على الساحة اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أسئلة حول جدوى الاستعجال بالحديث عن "مسار سياسي رسمي"
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 13:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عون لا يرى جدوى من القفز إلى خطوات سياسية متقدّمة ورفض أميركي لإطلاق يد نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 13:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي: المقاومة ليست المسؤولة عن وجود إسرائيل على حدودنا
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 13:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لولا تدخّل رئاستي الجمهورية والحكومة لما كان ملفّ لبنان قد فُصل عن ملفّ إيران أمّا المجلس النيابي فهو غائب
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 13:14:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2026-05-25
Lebanon24
06:08 | 2026-05-25
Lebanon24
06:00 | 2026-05-25
Lebanon24
05:55 | 2026-05-25
Lebanon24
05:53 | 2026-05-25
Lebanon24
05:48 | 2026-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24