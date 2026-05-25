بالفيديو: إنذار من الجيش الاسرائيلي إلى هذه المنطقة الجنوبية!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "أكس": انذار عاجل إلى وتحديدًا سكان مدينة صور ومحيطها



في أعقاب قيام بخرق وقف إطلاق النار سيضطر جيش الدفاع للعمل بقوة خلال الساعات ضد البنى التحتية التابعة له في منطقة مدينة صور والمخيمات المحيطة بها.



ندعو السكان الذين سيتم تحديد مبانيهم باللون الأحمر على الخرائط المعروفة والتي سيتم نشرها لاحقًا إلى الإخلاء الفوري لمنازلهم حفاظًا على سلامتهم حيث لا ينوي جيش الدفاع إلحاق الأذى بهم.



كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته وبناه التحتية أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

— (@AvichayAdraee) May 25, 2026


