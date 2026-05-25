الصمد: المقاومة هي المدخل الوحيد لاسترداد الأرض والسيادة

رأى النائب ، في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد والتحرير، أنّه "نحتفل بالذكرى وجزء من أرضنا في الجنوب ما زال محتلاً من قبل العدو ، كما أنّ الاعتداءات على لا تتوقف، في انتهاك فاضح لكل واتفاقات وقف إطلاق النار التي يعتبرها العدو مجرد حبر على ورق".وشدد على أنّ "المقاومة ومجابهة العدو الإسرائيلي هما المدخل الوحيد لاسترداد الأرض والسيادة، على عكس المفاوضات مع عدو أثبتت التجارب أنّه غادر ولا يؤتمن ولا يلتزم بأي اتفاق أو عهد".وأكد أننا "ندعو في هذه الذكرى إلى أن يكون عيد المقاومة والتحرير مناسبة للوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي".وأبدى "ترحمه على الذين سقطوا دفاعاً عن تراب الوطن، والتضامن مع عائلاتهم، ومع من أراضيهم وقراهم"، آملاً أن "يعودوا قريباً إلى مناطقهم بعزة وكرامة".