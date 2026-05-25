إنذار إسرائيليّ إلى سكان الرشيدية

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنذاراً عاجلاً إلى ، وتحديدًا سكان الرشيدية، وقال إنّه "في ضوء قيام " " بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الإسرائيليّ للعمل ضده بقوة. الجيش الإسرائيليّ لا ينوي المساس بكم".وأضاف: "نحثّ سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم موجودون بالقرب من مبنى يستخدمه "حزب الله"، فحرصًا على سلامتكم عليكم اخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".