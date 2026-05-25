تحت طائلة المُلاحقة... أوقات مُعيّنة لتشغيل الموسيقى

مع إقتراب الصيف، عمّمت بلديات عديدة على أصحاب المؤسسات السياحيّة، التقيّد بأوقات مُعيّنة لبث الأغاني والموسيقى، منعاً لإزعاج السكان القريبين من أماكن السهر والمقاهي والمسابح، وعدم إستخدام مكبرات الصوت الخارجيّة.وشدّدت البلديات على أصحاب المؤسسات على بث الأغاني خلال أيّام الأسبوع، من الإثنين إلى الخميس، حتّى منتصف الليل فقط، بينما سمحت في ما يتعلّق بأيّام الجمعة والسبت وخلال الأعياد، بتشغيل الموسيقى حتّى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، تحت طائلة المُلاحقة القانونيّة.وفي هذا السياق، أكّد مصدر بلديّ لـ" "، أنّ "القرار المتّخذ ليس الهدف منه ضرب القطاع السياحيّ أو التضييق على أصحاب المؤسسات، فالبلديات تُشّجع السياحة وكافة قطاعاتها"، وأضاف أنّه "من المهمّ إحترام خصوصيّة السكان في مُحيط أماكن السهر، وعدم إزعاجهم أو التعرّض لهم".