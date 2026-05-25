زيارة رسمية للمدير العام للدفاع المدني إلى فرنسا لتعزيز التعاون الثنائي

Advertisement

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في للدفاع المدني البيان الآتي:"اختتم للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش زيارة رسمية إلى استمرت عدة أيام، على رأس وفد ضمّ رئيس وحدة التجهيز وإدارة اللوازم المهندس زياد شاهين، ورئيس شعبة العمليات المركزية السيد يوسف بو شعيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الدفاع المدني اللبناني وأجهزة الحماية المدنية ، والاطلاع على التجربة الفرنسية في مجالات إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.الزيارة، وهي الأولى للعميد الركن خريش إلى فرنسا منذ توليه مهامه، شكّلت مناسبة للاطلاع على هيكلية الحماية المدنية الفرنسية وآليات عملها، إضافة إلى بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، لا سيما في مجالات التدريب، وإدارة العمليات، والتجهيزات اللوجستية، وتطوير القدرات المؤسساتية.واستُهلّت الزيارة بلقاء مع المدير العام للحماية المدنية وإدارة الأزمات في الفرنسية Préfet Julien Marion، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ولا سيما في مجالات مكافحة حرائق الغابات، ودعم أجهزة الحماية المدنية، وتطوير قدرات الدفاع المدني اللبناني، من خلال تبادل الخبرات والمعارف التقنية والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال.كما زار العميد الركن خريش والوفد المرافق الخلية الوزارية لإدارة (CIC) ومركز العمليات المشترك لإدارة الأزمات (COGIC)، واطّلع على آليات القيادة والتنسيق والوسائل المعتمدة في فرنسا لاستباق الأزمات وإدارتها على المستوى الوطني، إضافة إلى زيارة غرفة العمليات المركزية الخاصة بالحماية المدنية الفرنسية، حيث تم عرض آليات إدارة العمليات الميدانية والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية خلال الكوارث والطوارئ الكبرى.وعقب زيارة غرفة العمليات، التقى العميد الركن خريش المفتش العام للحماية المدنية الفرنسية Général Frederic Tournay، حيث تناول البحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين أجهزة الحماية المدنية الفرنسية والدفاع المدني اللبناني، لا سيما على مستوى التعاون بين المديريات والأقاليم، بما يساهم في تطوير القدرات العملانية ورفع مستوى الجهوزية.كما تم خلال اللقاء مع المديرية العامة للحماية المدنية الفرنسية بحث تطوير قدرات فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني، ولا سيّما اعتمادها وفق معايير "USAR" الدولية، بما يتيح تأهيل فرق لبنانية للحصول على شهادات اعتماد دولية (USAR Certified) عبر برامج تدريب متخصصة وتبادل الخبرات التقنية والعملانية مع الجانب الفرنسي.شملت الزيارة أيضًا الإدارة العامة للشؤون الأوروبية والدولية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، حيث عُقدت لقاءات خُصصت لبحث برامج التعاون القائمة والمستقبلية بين فرنسا ولبنان في مجال الحماية المدنية، وآليات الدعم التقني واللوجستي الممكن توفيرها للدفاع المدني اللبناني.وفي إطار الاطلاع على التجارب الميدانية المتخصصة، زار العميد الركن خريش مديرية الإطفاء والإنقاذ في منطقة السين-ماريتيم الساحلية، حيث اطّلع على الإجراءات المعتمدة لمواجهة الحرائق الصناعية الكبرى وحرائق المنشآت النفطية والمرافئ والمواقع الحساسة، نظرًا لاحتضان المنطقة عددًا من أهم المنشآت الصناعية ومخازن في فرنسا.وتابع: "كما زار مديرية الإطفاء والإنقاذ في منطقة "Ain" الحدودية مع سويسرا، حيث تم الاطلاع على الخبرات المعتمدة في مواجهة حرائق الأحراج وتنفيذ مهمات الإسعاف والإنقاذ، إضافة إلى زيارة منشآت شركة "Desautel" الصناعية المتخصصة في تصنيع آليات ومعدات الإطفاء الحديثة.تخللت الزيارة محطة في سفارة لدى فرنسا، حيث التقى العميد الركن خريش السفير السيد ربيع الشاعر، وتم البحث في سبل دعم احتياجات الدفاع المدني اللبناني من تجهيزات ومعدات ومساعدات فرنسية، وآليات تسهيل نقل الهبات إلى لبنان، بما يساهم في تعزيز جهوزية الوحدات العملانية.كما التقى عددًا من المنظمات الناشطة في فرنسا (NGOs)، حيث جرى التداول في سبل التعاون الممكنة لدعم الدفاع المدني اللبناني والمساهمة في تأمين المساعدات والتجهيزات اللازمة لتعزيز قدراته العملانية.واختُتمت الزيارة بلقاء مع المدير العام للتعاون الأمني والدفاعي Général Stéphane Richou (DCSD) خُصص لبحث تطوير التعاون الثنائي في مجالات الحماية المدنية، بدعم من مديرية التعاون الأمني والدفاعي الفرنسية، حيث تم البحث في آفاق تطوير الشراكة القائمة بين البلدين وتعزيز برامج الدعم والتدريب والتجهيز.وأكد خريش خلال اللقاءات "أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدفاع المدني اللبناني والأجهزة الفرنسية المختصة في مجال الحماية المدنية، لا سيّما في ما يتعلق بالتدريب، وإدارة العمليات، والتجهيزات التقنية واللوجستية، بما يساهم في دعم قدرات الدفاع المدني اللبناني وتطوير جهوزيته لمواجهة مختلف حالات الطوارئ والكوارث، مثمنًا استعداد الجانب الفرنسي لتقديم المساعدة والدعم في مختلف المجالات ذات الصلة".