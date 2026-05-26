رسالة ديبلوماسية ايرانية حاسمة

أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوفد الموجود في قطر أوصل رسالة واضحة خلال لقاءاته مفادها أن لن تستمر في مسار التفاوض مع الأميركية إذا ذهبت نحو تصعيد واسع في .وبحسب المصادر، فإن الجانب الإيراني شدد على أن أي استهداف مباشر لبيروت أو للضاحية الجنوبية لبيروت سيعتبر تجاوزاً خطيراً قد يؤدي إلى نسف فرص التفاهم القائمة حالياً.وأشارت المصادر إلى أن الإيرانيين يعتبرون أن توسيع الحرب في لبنان سيؤدي الى وقف التفاوض وعدم تقديم أي تنازلات إضافية في المرحلة المقبلة.