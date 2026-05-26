تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل ستتخلى إسرائيل عن "المنطقة الصفراء" بسهولة؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
26-05-2026 | 02:00
A-
A+
هل ستتخلى إسرائيل عن المنطقة الصفراء بسهولة؟
هل ستتخلى إسرائيل عن المنطقة الصفراء بسهولة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بغض النظر عن الموقف الذي سيتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران لوقف العمليات الحربية، بما فيها الجارية بقوة بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إبرام هذا الاتفاق بصيغته النهائية سينعكس حتمًا على الوضع اللبناني إلاّ إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية غير قادرة على لجم إسرائيل لوقف غاراتها على لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعامل إيران مع قيادة "حزب الله". أمّا إذا كان المقصود أميركيًا بـ هدنة الـ 45 يومًا، وقبل أي اتفاق آخر، عدم تعرّض بيروت، وبالتحديد ضاحيتها الجنوبية، للقصف الإسرائيلي المدّمر والهمجي، فهذا لا يعني أن هذه الهدنة سارية المفعول على الجنوب والبقاع، اللذين يتعرّضان لأخطر موجة من التصعيد منذ بداية الحرب حتى الآن، خصوصًا أن ما بدأ يتكّشف على أرض الواقع الجنوبي هو أخطر بكثير مما هو ظاهر للعين المجرّدة. فتل أبيب تسعى، ومن دون موافقة أميركية ظاهرة على الأقل، من خلال خطة متكاملة وممنهجة إلى إيجاد واقع جديد في العمق الجنوبي، أقّله في المنطقة المسمّاة "صفراء"، وهي تسمية قد تعني الكثير في الفكر الإسرائيلي التلمودي. فتقسيم هذه المنطقة الجغرافية، التي تمتد من الناقورة في القطاع الغربي حتى شبعا في القطاع الشرقي، مرورًا بالقطاع الأوسط، إلى مربعات أمنية، ينذر بما هو أخطر من أي حالة أخرى، مما يعني أن إسرائيل لن تتخّلى بسهولة عن هذا الجزء المهم من لبنان بالنسبة إليها من الناحيتين الأمنية والعسكرية حتى ولو تم الاتفاق بين واشنطن وطهران اليوم قبل الغد.
Advertisement
وهذا الواقع، في رأي خبراء عسكريين، ستكون له انعكاسات غير سارة على مفاوضات واشنطن، في ظل إصرار لبنان على ثلاثة أمور قبل الذهاب بعيدًا في مفاوضاته مع إسرائيل، وهي: وقف الاعتداءات اليومية في كل المناطق وليس حصرًا في بيروت وضاحيتها الجنوبية، والانسحاب الكامل من كل شبر محتّل، وإعادة الاسرى والمفقودين، كمقدمة لازمة لإعادة الاعمار. وهذا ما تشترطه إيران ايضًا في مفاوضاتها غير المباشرة مع الإدارة الأميركية.
لكنّ ما يزيد من تعقيد المشهد، أن إسرائيل لا تتعامل مع ما يجري على أنه مجرّد "جولة ضغط عسكرية" مرتبطة بمسار التفاوض، بل كفرصة استراتيجية لإعادة رسم قواعد أمنية على الحدود الشمالية في صورة دائمة. فهي تدرك أنّ أي تسوية مقبلة، سواء أتت عبر الوساطة الأميركية أو عبر تفاهمات إقليمية أوسع، ستؤسس لمرحلة جديدة، ولذلك تحاول فرض وقائع ميدانية تسبق السياسة وتقيّدها.
ومن هنا يمكن فهم هذا التركيز الإسرائيلي الكثيف على الجنوب والبقاع، بالتوازي مع إبقاء بيروت ضمن هامش "التهدئة المشروطة". فتل أبيب تريد القول بوضوح إنّ الأمن الإسرائيلي يبدأ من العمق اللبناني، وليس فقط من الخط الأزرق، وإنّ أي صيغة مستقبلية يجب أن تمنحها عمليًا قدرة ردع وتدخل تتجاوز الحدود التقليدية المعروفة منذ القرار 1701.
الأخطر في هذا المسار التفاوضي، أنّ إسرائيل تبدو وكأنها تنتقل تدريجيًا من سياسة "الردّ على التهديد" إلى سياسة "إدارة الجغرافيا اللبنانية أمنيًا". وهذا ما يفسّر عمليات الاستهداف اليومية المركّزة، ومحاولات تفريغ بعض القرى الحدودية من مقومات الحياة الطبيعية، ودفع السكان إلى واقع نزوح طويل الأمد، بما يخلق منطقة رخوة أمنيًا وبشريًا يمكن التحكم بها بالنار والخوف معًا.
وفي موازاة ذلك، لا يبدو أن واشنطن بعيدة عن هذا التصور بالكامل، حتى وإن كانت تحاول الظهور بموقع الوسيط. فالإدارة الأميركية، المنشغلة بأولويات إقليمية ودولية أكبر، تبدو معنية أولًا بمنع توسّع الحرب إلى مواجهة شاملة تهدد المصالح الأميركية المباشرة، أكثر من اهتمامها بإيجاد حل جذري ودائم للبنان. لذلك فإن "هدنة الـ45 يومًا" قد تكون بالنسبة إلى الأميركيين مجرد إطار مؤقت لضبط الإيقاع، لا مشروع حل فعلي.
أما لبنان، الرسمي والسياسي، فيقف أمام معادلة شديدة التعقيد. فمن جهة، لا يستطيع القبول بأي واقع جديد ينتقص من سيادته أو يكرّس احتلالًا مقنّعًا لأجزاء من أرضه، ومن جهة أخرى، لا يملك أوراق ضغط كافية تسمح له بفرض شروطه كاملة في ظل اختلال موازين القوى العسكرية والسياسية في المنطقة.
وهنا تحديدًا تكمن خطورة المرحلة المقبلة. فالمفاوضات، إذا انطلقت بصيغتها الجدية، لن تكون محصورة فقط بوقف النار أو تبادل الأسرى أو إعادة الإعمار، بل ستتجاوز ذلك إلى رسم شكل الجنوب اللبناني في السنوات المقبلة. فمن يضبطه، ومن يراقبه، وما هي حدود حركة "حزب الله" فيه، وهل يتحوّل الجنوب إلى منطقة خاضعة لتفاهمات أمنية دولية غير معلنة؟
كل ذلك يجري فيما الداخل اللبناني يعيش حالة إنهاك غير مسبوقة، سياسيًا واقتصاديًا وشعبيًا، ما يجعل قدرة الدولة على المواجهة أو حتى المناورة محدودة للغاية. ولذلك، فإن أخطر ما قد يواجهه لبنان اليوم ليس فقط استمرار الحرب، بل احتمال أن تتحوّل "الهدنة المؤقتة" إلى مسار طويل من الاستنزاف الصامت، حيث لا حرب شاملة ولا سلام فعليًا، بل واقع رمادي مفتوح على كل الاحتمالات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل "الخط الأصفر" خرقٌ للهدنة؟ مصدرٌ عسكريّ يتكلم عن "الاتفاق الملغوم"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تخلت الدولة عن دورها بحماية "ذوي الاعاقة"؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "معاريف": لا يزال عشرات أو مئات من مقاتلي حزب الله متواجدين داخل "المنطقة الصفراء" في جنوب لبنان ويعملون بأسلوب حرب العصابات
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو هدف إسرائيل من "الخطّ الأصفر" في جنوب لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-05-26
Lebanon24
04:30 | 2026-05-26
Lebanon24
04:30 | 2026-05-26
Lebanon24
04:15 | 2026-05-26
Lebanon24
04:00 | 2026-05-26
Lebanon24
03:45 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24