"بيروت ماراتون" تنظّم "سباق المدينة" في هذا التاريخ

تنظم جمعية " ماراتون" الأحد 5 المقبل "سباق المدينة" لمسافة 10 كيلومترات من ساحة بوسط بيروت وصولاً إلى منطقة الزيتونة.

وحددت الجمعية عدد المشاركين محدودًا ب 2000 عدّاء وعداءة فقط، مع فتح باب التسجيل لمن هم بعمر 12 سنة وما فوق. ودعت الراغبين بالمشاركة إلى الإسراع بالتسجيل قبل 20 حزيران المقبل عبر منصة beirutmarathon.org

كما يشهد الحدث إطلاق أول منافسة خاصة بأندية الركض في غير المحترفة، وتهدف إلى تعزيز روح التحدي والعمل الجماعي بين المجتمعات الرياضية المحلية.

وستعتمد المنافسة على الأداء الفردي، حيث سيتم تتويج أسرع عدّاء وأسرع عدّاءة يمثلان الأندية المشاركة، مع جوائز مالية بقيمة 250 دولارا أميركيا لكل فائز وفائزة. كذلك ستحصل الجمعية أو النادي الذي ينهي أكبر عدد من عدائيه السباق على كأس.