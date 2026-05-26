الجيش يوقف أربعة أشخاص في صيدا وصور ويضبط أسلحة وذخائر

صدر عن البيان الآتي:أوقفت وحدة من الجيش في منطقة - المواطنين (م.ا.) و(م.ب.) و(ح.ع.) لحيازتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كما أوقفت وحدة أخرى في منطقة – صور المواطن (ع.ع.) لإقدامه على إشهار مسدس على دورية للجيش أثناء مواكبتها قافلة مساعدات غذائية مدنية، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.