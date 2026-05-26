عون يعزّي بشهيد قوى الأمن: دماء جديدة على تراب الجنوب

اتصل رئيس الجمهورية بوزير الداخلية والبلديات احمد والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله معزياً باستشهاد المعاون في قوى الامن الداخلي عماد الطير الذي استشهد على طريق الجرمق - كفررمان نتيجة غارة اسرائيلية استهدفته وشقيقه .واعتبر ان الشهيد انضم إلى قافلة رفاقه العسكريين في الجيش وأمن الدولة الذين سبقوه على درب الشهادة فرووا بدمائهم تراب الجنوب وقدموا لوطنهم اغلى ما يملكون .