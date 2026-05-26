هيكل استعرض الأوضاع الراهنة مع فرنجية والصحناوي وموسى والمطران حداد

شهدت في اليرزة سلسلة لقاءات سياسية وروحية عقدها العماد رودولف هيكل في مكتبه، خُصصت لاستعراض التطورات الراهنة والأوضاع الداخلية في البلاد.التقى العماد هيكل النائب طوني ، ثم النائب الصحناوي؛ حيث جرى عرض آخر المستجدات على الساحة المحلية. وثمّن فرنجية والصحناوي تضحيات ، مؤكدين تقديرهما البالغ للدور المحوري الذي يؤديه في صون الأمن والاستقرار الداخلي.كما استقبل قائد الجيش متروبوليت ودير القمر للروم المطران حداد، يرافقه النائب ميشال موسى على رأس وفد؛ حيث جرى التداول في الشؤون الوطنية العامة.