شلالا يعايد الصحافيين: الفجر آتٍ لا محالة

وجاء في رسالة شلالا:" في هذه الأيام المباركة، إذ يحلّ علينا عيد الأضحى المبارك، يتجدّد الأملُ في قلوبنا، ونستحضر معاني الفداء والتضحية والصبر، وهي معانٍ لا يعيشها أحدٌ بعمقٍ كما نعيشها اليوم. ذلك ان عيد الأضحى المبارك هو عيد التضحية بامتياز، يستلهم روحه من تلك اللحظة الخالدة حين أسلم إبراهيم ، اب المؤمنين، أمره لله، فكانت طاعته درساً للأجيال في معنى البذل الحقيقي. فالتضحية ليست مجرّد فعلٍ عابر، بل هي إرادةٌ راسخة تُقدّم فيها المحبةُ على الذات، والوطنُ على الراحة، والمستقبلُ على اليوم".أضاف:" وفي هذا العيد، نستذكر بامتنانٍ عميق كل من قدّم روحه وأهله ومقدّراته على مذبح ، فكان شمعةً أضاءت في وجه الظلام.صحيح ان لبناننا يمرّ بمحنةٍ قاسية، وأهلنا يتجرعون مرارة الحرب وتداعياتها الموجعة على كل صعيد، غير أنّ فينا من الإرادة والصمود ما يجعلنا نؤمن، رغم كل شيء، بأنّ آتٍ لا محالة".ختم رسالة التهنئة بالقول:" في هذه المناسبة الغالية، أتوجّه إليكم بأصدق التهاني وصادق المعايدة سائلاً عزّ وجلّ أن يُعيد هذا العيد على لبنان وأهله بالأمن والسلام، وأن يُعيد إلى ديارهم، ويشفي جراح الوطن، ويُلمّ شمل العائلات التي نزحت قسراً من القرى والبلدات التي استحال بعضها ركاما وأثراً بعد عين. مع ذلك الالم الذي يعتصر قلوبنا نردد دائما بأمل: كل عامٍ وأنتم بألف خير".