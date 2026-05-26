رجي استعرض مسار المفاوضات مع النائب الأوروبي فرنسوا بيلامي

وخلال اللقاء، أعرب الوزير رجي عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للبنان، مشدداً على الأهمية البالغة للدور الذي يؤديه الاتحاد، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد. استقبل والمغتربين ، النائب الفرنسي كزافييه بيلامي؛ حيث استعرض الجانبان الأوضاع الراهنة في ، والتطورات المرتبطة بمسار المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية المشتركة.وخلال اللقاء، أعرب الوزير رجي عن شكره للاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للبنان، مشدداً على الأهمية البالغة للدور الذي يؤديه الاتحاد، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أوضح بيلامي أن زيارته للعاصمة تندرج في سياق الاطلاع المباشر على الواقع الميداني، وبخاصة في القرى الحدودية الجنوبية، مؤكداً أن الزيارة تحمل في جوهرها رسالة دعم واضحة مفادها أن لبنان ليس وحيداً، وأنه يحظى باهتمام وفرنسي ثابت لم ولن يتبدل.