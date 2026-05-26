"لبنان القوي": إسرائيل تصر على التفاوض تحت النار قبيل محادثات واشنطن

أكد تكتل " القوي"، إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب ، أن المؤشرات الميدانية تثبت إصرار على التفاوض تحت النار قبيل أيام قليلة من انطلاق المفاوضات العسكرية اللبنانية-الإسرائيلية في ، دون أي احترام لاتفاق وقف العمليات العسكرية، معتبراً أن لبنان يعيش فعلياً حال حرب حقيقية تحت مسمى وقف إطلاق النار.ورأى التكتل، في بيان أصدره عقب مناقشة جدول أعماله، أن الإبادة العمرانية والتهديم المنهجي الشامل للمنازل في الجنوب يؤشران إلى خطة إسرائيلية لتهجير طويل الأمد، مستغرباً ارتياح بعض الأفرقاء اللبنانيين لتدمير الجنوب بدريعة التخلص من " "، ومتناسين أن المناطق المضيفة تتحمل أيضاً انعكاسات هذا النزوح.وفي الشق المعيشي، ندد البيان بالفلتان المتوحش للأسعار في ظل غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية، متسائلاً عن مبررات عجز الحكومة عن ضبط أسعار السلع الاستهلاكية وفواتير المولدات الكهربائية وتطبيق قانون حماية المستهلك، ومستنكراً عدم التصدي للاقتصاد الموازي القائم على التهريب وفتح مصالح متهربة من الضرائب ينحصر القائمون بها بالجنسية خلافاً لقانون العمل.