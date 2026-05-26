تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لبنان القوي": إسرائيل تصر على التفاوض تحت النار قبيل محادثات واشنطن

Lebanon 24
26-05-2026 | 12:37
A-
A+
لبنان القوي: إسرائيل تصر على التفاوض تحت النار قبيل محادثات واشنطن
لبنان القوي: إسرائيل تصر على التفاوض تحت النار قبيل محادثات واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد تكتل "لبنان القوي"، إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن المؤشرات الميدانية تثبت إصرار إسرائيل على التفاوض تحت النار قبيل أيام قليلة من انطلاق المفاوضات العسكرية اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن، دون أي احترام لاتفاق وقف العمليات العسكرية، معتبراً أن لبنان يعيش فعلياً حال حرب حقيقية تحت مسمى وقف إطلاق النار.
Advertisement

ورأى التكتل، في بيان أصدره عقب مناقشة جدول أعماله، أن الإبادة العمرانية والتهديم المنهجي الشامل للمنازل في الجنوب يؤشران إلى خطة إسرائيلية لتهجير طويل الأمد، مستغرباً ارتياح بعض الأفرقاء اللبنانيين لتدمير الجنوب بدريعة التخلص من "حزب الله"، ومتناسين أن المناطق المضيفة تتحمل أيضاً انعكاسات هذا النزوح.

وفي الشق المعيشي، ندد البيان بالفلتان المتوحش للأسعار في ظل غياب تام لأجهزة الرقابة الحكومية، متسائلاً عن مبررات عجز الحكومة عن ضبط أسعار السلع الاستهلاكية وفواتير المولدات الكهربائية وتطبيق قانون حماية المستهلك، ومستنكراً عدم التصدي للاقتصاد الموازي القائم على التهريب وفتح مصالح متهربة من الضرائب ينحصر القائمون بها بالجنسية السورية خلافاً لقانون العمل.
 
وتوجه التكتل بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على أن الحفاظ على استقرار لبنان المتنوع يتطلب تبادل التضحية بين مكوناته والتخلي عن أوهام غلبة طرف على آخر.
مواضيع ذات صلة
"لبنان القوي": نؤيد مبدأ التفاوض لكن نشكك في نية إسرائيل التزام وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: الهدنة برعاية واشنطن "هشة" وعلى الدولة عدم التفاوض تحت النار
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ندى معوض بعد محادثات واشنطن: اجتماع تمهيدي "جيد" وتشديد على وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24
استنزاف مُتبادل بين إسرائيل وحزب الله"تحت سقف التفاوض"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:57:38 Lebanon 24 Lebanon 24

جبران باسيل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

السورية

العمران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-05-26
Lebanon24
14:51 | 2026-05-26
Lebanon24
14:41 | 2026-05-26
Lebanon24
14:39 | 2026-05-26
Lebanon24
14:31 | 2026-05-26
Lebanon24
14:00 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24