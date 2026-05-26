لبنان
إنذار إسرائيلي لـ13 بلدة جنوبا: اخلوا فورًا
Lebanon 24
26-05-2026
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنذر الجيش الاسرائيلي 13 بلدة
جنوب لبنان
بالاخلاء تمهيدا لتنفيذ عمليات.
وكتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
عبر حسابه على "أكس": انذار عاجل الى
سكان لبنان
المتواجدين في البلدات والقرى التالية: سلعا (صور), برج قلاوية, جبشيت, القصيبة (النبطية), فرون, عبا, دير كيفا, كفر صير, صريفا, الغندورية, النفاخية, قعقية
الجسر
, عدشيت
الشقيف
".
وقال:" في ضوء قيام
حزب الله
بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش على العمل ضده بقوة".
أضاف:" حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر
الزهراني
".
