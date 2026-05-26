وزيرا الدفاع والأشغال يبحثان خطط إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات

استقبل اللواء اليوم، وزير الأشغال العامة والنقل ، ورئيس جهاز أمن العميد الركن فادي ، وقائد العميد الركن ميشال الصيفي.واستعرض اللقاء التقدم المحرز في خطط إعادة تأهيل وتشغيل مطار الشهيد (القليعات)؛ حيث توافق المجتمعون على أهمية المشروع إنمائياً واقتصادياً لشمال وتنشيط حركته التجارية والسياحية، إلى جانب دوره الحالي كقاعدة جوية عسكرية، مؤكدين استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطط وتطوير قطاع النقل الجوي.