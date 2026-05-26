ليلة عنيفة على القرعون.. غارات متتالية واستهداف لفرق الإنقاذ

شهد محيط سد القرعون ليلة عنيفة، مع تنفيذ أكثر من 6 غارات منذ الصبح، في هجوم غير مسبوق على المنطقة.وبحسب المعلومات، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط محطة عميص في القرعون قرب السد، ما أدى إلى وقوع إصابة.وحين وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان، تعرّضت المنطقة لاستهداف جديد، ما أدى إلى سقوط جرحى، بينهم عسكري أصيب بجروح طفيفة.وأفيد عن سقوط جريح من "الرسالة"، إضافة إلى من بلدة من فرق الإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني.