الجميّل يستقبل وفدًا من بلدة أبو قمحة الجنوبية في الصيفي

استقبل رئيس الجميّل في المركزي في الصيفي وفداً من بلدة أبو قمحة الجنوبية برئاسة المختار ميشال ، حيث جرى عرض لآخر التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل تصاعد التوترات.وحضر اللقاء عضو مارون عساف ورئيس مصلحة البلديات أبو نقول.كما اطّلع الوفد على احتياجات السكان الصامدين في البلدة، في حين أكّد الجميّل ضرورة الوقوف إلى جانب الأهالي والتمسّك بالأرض، مشدداً على أهمية تعزيز صمود أبناء المنطقة في هذه الظروف الدقيقة.