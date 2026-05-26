عبد الرحمن غادر منزل ذويه ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقود:(مواليد عام 2011، سوري)الذي غادر منزل ذويه الكائن في بلدة المرج – ، بتاريخ 23-5-2026، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر المصنع في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 620906-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.