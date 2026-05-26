جنبلاط استعرض الأوضاع الراهنة مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي ، في دارته في كليمنصو، شيخ العقل لطائفة الدروز الشيخ الدكتور سامي أبو المنى، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم وعضوي تكتل "اللقاء " النائبين وهادي أبو الحسن.وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المستجدة على الساحة . كما أطلع شيخ العقل مسار التحضيرات الجارية لعقد القمة الروحية المرتقبة التي ستستضيفها مشيخة العقل الطائفة الدرزية في الثاني من حزيران المقبل، بالإضافة إلى تداول شؤون عامة مرتبطة بخطط المجلس المذهبي وطروحاته.