مكي بحث مع السفير البريطاني حوكمة الاتصال ومشروع "إدارة الدولة 2030"

Advertisement

بحث لشؤون الدكتور فادي مكي مع سفير المتحدة هاميش كاول، سبل إطلاق تعاون عملي لتطوير حوكمة الاتصال الحكومي وبناء خطاب عام متماسك يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، وذلك استكمالاً للقاءات مكي الأخيرة في ، وضمن مسار مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030".وفي سياق منفصل، عقد الوزير مكي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً تقنياً مشتركاً، بمشاركة المديريات العامة للتنظيم المدني، الطرق والمباني، والطيران المدني. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملامح الأولية لنموذج التشغيل المستهدف (Target Operating Model) لقطاعي النقل والأشغال، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية لرفع كفاءة الإدارة والخدمات.