الإنذار السادس اليوم.. تهديد إسرائيلي يطال 5 بلدات جديدة!

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذا الإجراء العسكري يتعلق بـ"خرق لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن القوات ستتحرك للعمل ضده بقوة في هذه المناطق. أصدر الجيش ، إنذاراً عاجلاً وجديداً استهدف من خلاله سكاناً في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، آمراً إياهم بنزوح فوري ومغادرة منازلهم دون تأخير.وفي التفاصيل، فقد طال البلاغ الإسرائيلي المباشر الأهالي المتواجدين في خمس بلدات رئيسية وهي: المجادل، محرونة، ، (طير زبنا)، ودير انطار.وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذا الإجراء العسكري يتعلق بـ"خرق لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكداً أن القوات ستتحرك للعمل ضده بقوة في هذه المناطق.

