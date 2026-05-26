القرعون تحت النار.. لماذا الآن؟

Advertisement

وقال المصدر، لـ" "، من يراجع الخريطة يدرك أن هذه البقعة ليست هامشية. السد يقع على عقدة جغرافية حساسة، قريبة من بلدات سبق أن دخلت دائرة التهديد الإسرائيلي، وتتحكم بمسارات حركة داخلية بين والقرى المتصلة بخط الجنوب. لذلك، فإن تكرار حول القرعون في هذه اللحظة يحمل رسالة مزدوجة، ضرب الحركة الميدانية من جهة، ورفع مستوى الضغط النفسي والأمني على بيئة كاملة من جهة ثانية.وبحسب المصدر، فإن خطورة ما جرى لا تكمن فقط في عدد الغارات، بل في استهداف المنطقة بعد وصول فرق الإنقاذ، ما يعكس محاولة لإرباك الاستجابة الميدانية وإبقاء المنطقة تحت النار. ويشير المصدر إلى أن اختيار محيط السد، وسط تهديدات إسرائيلية متصاعدة لسحمر ومشغرة، يوحي بأن تتعامل مع البقاع الغربي كمساحة ضغط جديدة، لا كساحة خلفية بعيدة عن المواجهة.وكان قد شهد محيط سد القرعون ليلة عنيفة، مع تنفيذ أكثر من 6 غارات منذ الصبح، في هجوم غير مسبوق على المنطقة. وبحسب المعلومات، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط محطة عميص في القرعون قرب السد، ما أدى إلى وقوع إصابة. وحين وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان، تعرّضت المنطقة لاستهداف جديد، ما أدى إلى سقوط جرحى.