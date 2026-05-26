تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

القرعون تحت النار.. لماذا الآن؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
26-05-2026 | 15:05
A-
A+
القرعون تحت النار.. لماذا الآن؟
القرعون تحت النار.. لماذا الآن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يقرأ مصدر عسكري ما جرى في محيط سد القرعون على أنه ليس مجرد استهداف عابر لدراجة نارية أو نقطة محددة، بل جزء من تبدّل واضح في خريطة الضغط الإسرائيلي، من الجنوب المباشر إلى البقاع الغربي، وتحديداً إلى المنطقة الواقعة بين القرعون ومشغرة وسحمر.
Advertisement

وقال المصدر،  لـ"لبنان24"، من يراجع الخريطة يدرك أن هذه البقعة ليست هامشية. السد يقع على عقدة جغرافية حساسة، قريبة من بلدات سبق أن دخلت دائرة التهديد الإسرائيلي، وتتحكم بمسارات حركة داخلية بين البقاع الغربي والقرى المتصلة بخط الجنوب. لذلك، فإن تكرار الغارات حول القرعون في هذه اللحظة يحمل رسالة مزدوجة، ضرب الحركة الميدانية من جهة، ورفع مستوى الضغط النفسي والأمني على بيئة كاملة من جهة ثانية.

وبحسب المصدر، فإن خطورة ما جرى لا تكمن فقط في عدد الغارات، بل في استهداف المنطقة بعد وصول فرق الإنقاذ، ما يعكس محاولة لإرباك الاستجابة الميدانية وإبقاء المنطقة تحت النار. ويشير المصدر إلى أن اختيار محيط السد، وسط تهديدات إسرائيلية متصاعدة لسحمر ومشغرة، يوحي بأن إسرائيل تتعامل مع البقاع الغربي كمساحة ضغط جديدة، لا كساحة خلفية بعيدة عن المواجهة.

وكان قد شهد محيط سد القرعون ليلة عنيفة، مع تنفيذ الطيران الإسرائيلي أكثر من 6 غارات منذ الصبح، في هجوم غير مسبوق على المنطقة. وبحسب المعلومات، استهدفت مسيّرة دراجة نارية في محيط محطة عميص في القرعون قرب السد، ما أدى إلى وقوع إصابة. وحين وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان، تعرّضت المنطقة لاستهداف جديد، ما أدى إلى سقوط جرحى.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الجنوب تحت النار… ووحدة اللبنانيين تحت الاختبار
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 00:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": مسيّرة استهدفت دراجة نارية في محيط محطة عميص في القرعون قرب السد
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 00:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا أنشأ الجيش الإسرائيلي وحدة ذكاء اصطناعي جديدة الآن؟
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 00:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يعمل "حزب الله" الآن على أسر جنود إسرائيليين؟
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 00:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الطيران الإسرائيلي

البقاع الغربي

الإسرائيلي

إسرائيل

مني على

لبنان24

الغارات

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:09 | 2026-05-26
Lebanon24
16:55 | 2026-05-26
Lebanon24
16:40 | 2026-05-26
Lebanon24
15:39 | 2026-05-26
Lebanon24
15:33 | 2026-05-26
Lebanon24
15:26 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24