للمرة الثامنة اليوم.. إنذار إسرائيلي بإخلاء 7 بلدات جنوبية فوراً

أصدر الجيش إنذاراً عاجلاً جديداً وهو ثامن انذار لليوم، أمر فيه سكان سبع بلدات وقرى في بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال .

وشمل البلاغ الإسرائيلي كلاً من: طورا، ، بدياس، ، معركة، العباسية، وطير دبا.



وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء قيام " " بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مما يضطره للعمل ضده بقوة، مدعياً عدم وجود نية للمساس بالمدنيين، ومحذراً في الوقت نفسه من أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر الحزب، منشآته، أو وسائله القتالية يعرض حياته للخطر المباشر.