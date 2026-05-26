كرامي يهنئ اللبنانيين بعيد الأضحى ويعتذر عن استقبال المهنئين

Advertisement

هنأ رئيس " الكرامة" اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول المبارك، متمنياً أن يعيده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والفرج القريب، وعلى بالاستقرار والأمان، معلناً في الوقت نفسه اعتذاره عن عدم استقبال المهنئين بالعيد نظراً للظروف الراهنة.وأكد كرامي، في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه في ظل ما يمر به لبنان من ظروف صعبة وتحديات قاسية، يبقى الأمل كبيراً بالشعب الصامد وبالوحدة الوطنية الكفيلة بتجاوز المحن، مشيراً إلى أن الأعياد—رغم الألم—تبقى مساحة رجاء للتمسك بالوطن والتأكيد على أن أبناءه يستحقون غداً أفضل.