Najib Mikati
بعد الاستهدافات المتكررة.. هذا ما طلبته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Lebanon 24
26-05-2026 | 15:33
بعد الاستهدافات المتكررة.. هذا ما طلبته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى سعادة محافظ البقاع القاضي الأستاذ كمال أبو جودة، طلبت فيه اتخاذ تدابير عاجلة بمنع المرور والتجمعات ضمن استملاكات المصلحة في محيط سد القرعون، والتنسيق مع بلدية القرعون والقوى الأمنية المختصة لمنع ارتياد المقاهي والنقاط السياحية والمرافق الترفيهية الواقعة ضمن النطاق المحيط بالسد، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وحماية السد والمنشآت المائية المرتبطة به من أي مخاطر محتملة.
ويأتي هذا الكتاب في ظل التهديدات والتطورات الأمنية الخطيرة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت محيط سد القرعون والمنشآت المرتبطة به، ولا سيما الغارات التي طالت الطريق المحاذية للسد، والتي تُعتبر من الناحية الفنية والهندسية جزءاً لا يتجزأ من المنشأة الخلفية لسد القرعون (Riprap aval du barrage de Qaraoun)، وتشكل جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الهندسية للسد.

وتوضح المصلحة أن هذا الجزء يؤدي وظيفة إنشائية أساسية تتمثل في تثبيت الصخور والردميات ومنع انزلاقها باتجاه قاعدة السد، وقد أُنشئ على طوله جدار تدعيمي هندسي لحماية جسم السد والحفاظ على استقراره ومنع أي تأثيرات أو انزلاقات محتملة قد تطال المنشأة المائية الحيوية.

كما طلبت المصلحة تكليف الشرطة البلدية والقوى الأمنية مراقبة تنفيذ هذه التدابير والتشدد في منع أي مخالفة أو تجمع ضمن المنطقة المذكورة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المواطنين والمنشآت العامة، إلى حين استقرار الأوضاع وإجراء التقييمات الفنية والهندسية اللازمة.
