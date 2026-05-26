الجيش ووزارة الزراعة يحبطان تهريب كميات من الحليب في الهرمل

Advertisement

أحبطت الجهات المعنية ليل الأحد- الاثنين (25 أيار 2026)، عملية تهريب كميات من الحليب عبر حاجز العاصي في منطقة ، وذلك في إطار حملة مستمرة تنفذها وزارة الزراعة—مصلحة زراعة الهرمل—لمكافحة الغش وتهريب الألبان والأجبان عبر الحدود ، بالتنسيق مع قطعات اللواء التاسع في المنتشرة في .وتندرج هذه العملية ضمن خطة تفتيشية لوزارة الزراعة تهدف للتصدي للمنتجات غير الخاضعة للرقابة الصحية والفنية لما تشكله من مخاطر على سلامة الغذاء، وضرر بقطاع المزارعين ومربي الماشية اللبنانيين.