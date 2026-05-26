مقدمة نشرة الـ"أن بي أن"بين أسباب مزعومة هي الرد على مسيرات المقاومة التي تفعل فعلها وأسباب مكتومة هي محاولة خربطة أي احتمال لتحقيق اتفاق أميركي - إيراني انحصر إطلاق العنان لتهديدها بتوسيع العدوان على الذي يفترض أنه حاضر في مسودة الإتفاق المرتقب.وتحت سقف هذا التهديد لم تتبدل الوقائع العدوانية في الجو وعلى الأرض من حيث عنفها وشراستها سواء في الجنوب أو البقاع الغربي حيث سجلت اليوم إنذارات إخلاء لمدينة النبطية وبلدتي مشغرة وسحمر.وعلى خط توسيع العدوان الذي أعلن عنه العدو ثمة إجراءات ميدانية منها تنفيذ جيش الإحتلال توغلات واجتياحات شمال ما يسمى بالخط الأصفر على ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.أما على خط الوعيد فقد بلغت تهديدات قادة العدو ذروتها وفيها أكدوا ممارسة حرية عمل واسعة في عمق لبنان وتغيير قواعد اللعبة وقصف وتدمير عشرة مبان مقابل كل مسيرة تطلقها المقاومة.أما الموقف الأميركي من كل هذه العربدة فقد عكسه مسؤول رفيع المستوى في واشنطن بقوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم تصعيد العمليات ضد .ويفترض أن يكون هذا الموضوع في صلب اتصال هاتفي يجمع اليوم الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء على ما ذكرت مصادر إعلامية عبرية. وسيتطرق ترامب ونتنياهو إلى المسار التفاوضي بين وإيران والذي يتأرجح صعودا وهبوطا.وعلى حبال هذا التأرجح جاءت الضربات الأميركية على أهداف في جنوب إيران فجر اليوم وهي ضربات حرص مسؤول أميركي على وصفها بأنها رد فعل دفاعي وليست جزءا من هجوم مخطط له.وعلى الرغم من هذا الإنتهاك لوقف إطلاق النار أكد الأميركي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لا يزال ممكنا خلال الأيام المقبلة. فهل ستصح هذه التوقعات أم أن الأمر لا يزال بحاجة إلى حلحلة الكثير من التعقيدات؟.مقدمة الـ"أم تي في"من الان الى نهاية شهر ايار يعيش لبنان سباقا قاسيا، فلمن ستكون الكلمة الفصل: للتصعيد العسكري ام لنتائج المحادثات الامنية في واشنطن؟ حتى الان المعطيات على الارض تؤشر الى ان التصعيد العسكري سيكون سيد الموقف.فالجيش الاسرائيلي يوسع عملياته البرية في لبنان الى شمال الخط الاصفر والى شمال الليطاني. والقراءة العسكرية للوقائع الميدانية تنبىء ان الهدف الحالي للقوات الاسرائيلية هو احتلال قلعة الشقيف، ما يتيح لها السيطرة على النبطية بالنار ما يسهل عملية اقتحامها.في هذا الوقت تواصلت الاستهدافات الاسرائيلية المركزة. اذ اعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش هاجم في الاربع والعشرين ساعة الفائتة اكثر من مئة بنية تحتية للحزب وعناصره في البقاع وفي مناطق مختلفة من جنوب لبنان. كما ان الانذارات بلغت بلدتي مشغرة وسحمر في البقاع الغربي. والظاهر ان ما بدأ لن يتوقف.وقد أفادت هيئة البث الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي بدأ باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تكثيف عملياته في لبنان. والاخطر ما نقله مراسلنا في البيت الابيض من ان ادارة ترامب اعطت اسرائيل هامش حركة واسعا لانهاء النفوذ العسكري لحزب الله.على صعيد المفاوضات، الوفد العسكري اللبناني يتوجه غدا الى واشنطن للمشاركة في المحادثات اللبنانية- الاسرائيلية العسكرية التي تجرى برعاية اميركية في التاسع والعشرين من الجاري.أما اقليميا، فالتوصل الى مذكرة تفاهم بين اميركا وايران يقترب. اذ ان المعلومات المتقاطعة اكدت ان قطر نجحت في تحقيق تفاهم بين الطرفين بشأن الاموال المجمدة، وان هذا التفاهم قد يكون العقبة الاخيرة قبل اعلان مذكرة التفاهم.البداية من عيد المقاومة بين الـ 2016 والـ 2026: فالموازين تبدلت، وبين خطاب نصرالله وخطاب قاسم هل من قاسم مشترك بعد عشر سنوات؟مقدمة "المنار"فوق صعيد عرفة وقف الحجيج اليوم لأداء الركن الأعظم من الحج، وفوق النار والدمار يقف اللبنانيون وهم يؤدون أعظم أركان الوطنية، وهي مقاومة الاحتلال والاستبسال بالدفاع عن السيادة والهوية والكرامة .حرب حقيقية يخوضها المقاومون بروح استشهادية بوجه عدوانية صهيونية أخرجت كل أثقالها تعبيرا عن حجم مأزقها في المستنقع اللبناني، وعبر عنه مسؤول صهيوني شريك في النقاشات المصغرة لقناة 12 العبرية قائلا إنهم يقفون عاجزين أمام واقع قاتل ولعبة موت حقيقية، مع حلول مؤقتة في ساحة المعركة وارتجالات بدون حلول في الساحة السياسية، والحقيقة كما قال المسؤول الصهيوني أن أيديهم مكبلة.هي مكبلة في الميدان لكنها متفلتة بالتدمير والتخريب والإجرام على عين السلطة اللبنانية ومفاوضاتها وهدنتها الممددة.فمجازر العدو ممتدة على مدى أيام الجنوب والبقاع الغربي، وليس آخرها عشرات الشهداء والجرحى في مشغرة ومعركة وحبوش والعديد من القرى والبلدات، فيما تسعير القصف هستيري على النبطية ومحيطها وقرى صور والبقاع الغربي، وكل هذا لم يسعف العدو بتحقيق أهدافه والتقدم إلى زوطر الشرقية، حيث عاجله المقاومون بالصواريخ والمسيرات المناسبة مكبدين قواته خسائر فادحة.وأفدح مراراتنا سلطة تهدر دم أبنائها لعدوهم، وترقص على دمهم وتنظر بصمتها الذي يعد شراكة للقاتل، وعندما تنطق، تنطق كفرا.فمتى تتعظ هي من عيد الأضحى ومعانيه وتسمع نداء الله وحكمته وتتعلم كيف لا تضحي بأولادها ولا تهدر دماءهم، بل أن تفديهم وتصنع لهم الحياة؟ أم أن فاقد الشيء لا يعطيه؟وعلى الجميع أن يفهموا ما قاله حزب الله في ذكرى مئوية الدستور اللبناني بأن مقاومة الاحتلال والعدوان ليست خروجا على الدولة ولا افتئاتا على الدستور، ولا يمكن لأي قرار سياسي أو حكومي أن يسلب شعبنا حقه الطبيعي في الدفاع عن أرضه، ولا أن ينزع المشروعية عن مقاومة الاحتلال. ولا يمكن للبنان أن يكون وطنا نهائيا لجميع أبنائه بالشعارات، بل بحماية أرضه وشعبه، وبإجماع وطني واضح على رفض الاحتلال والعدوان.وما إصرار البعض على نزع عناصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال والتهديد، إلا خروج على وثيقة الطائف والدستور.وأما وحدة اللبنانيين وتضامنهم الوطني فهما الركيزة الأساسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي ومخططاته، بحسب رئيسي المجلسين التنفيذيين لحزب الله وحركة أمل، الشيخ علي دعموش والدكتور مصطفى فوعاني، اللذين أكدا على التمسك بالمنجزات الوطنية التي تحققت بفعل التحرير عام ألفين، وأشادا ببطولات رجال المقاومة وشعبها وصمودهم في مواجهة العدوان.وأما مواجهة الشر الأميركي فكان عنوان رسالة قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى خامنئي للحجاج، مؤكدا أنه لن يكون لأميركا ملاذ آمن لنشر الشر ولإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة بعد الآن، وأن الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما شعار الموت لأميركا وإسرائيل سيكون شعارا مشتركا للأمة الإسلامية وشعوب العالم المظلومة من الآن فصاعدا.ومن رسالة آية الله السيد خامنئي ألف جواب وجواب للسائلين عن مصير المفاوضات وصورة المنطقة والمستقبل الأميركي فيها.مقدمة الـ"أو تي في"المفاوضات الاميركية-الايرانية في عنق الزجاجة مجددا، وكل الاحتمالات واردة، سواء في اتجاه العودة الى التصعيد الإقليمي، أو التوصل بشكل مفاجئ الى اتفاق.وبين الاثنين، محادثات مستمرة في الدوحة، بمشاركة الاطراف المعنيين والوسطاء، في وقت يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا وصف بالنادر لفريقه الحكومي الاربعاء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، الذي شهد في الماضي تطورات ديبلوماسية مهمة، بما في ذلك اتفاقيات عام 1978 بين إسرائيل ومصر في عهد الرئيس جيمي كارتر، والقمة الإسرائيلية-الفلسطينية الفاشلة عام 2000 في نهاية عهد الرئيس بيل كلينتون.اما لبنانيا، وبعد التهديدات الليلية لبنيامين نتنياهو بالعودة الى الحرب الموسعة، أمضى اللبنانيون نهارهم في رصد الغارات الاسرائيلية ومتابعة اخبار العملية البرية المتجددة، في مقابل مواصلة حزب الله استهداف جيش الاحتلال بالمسيرات الانقضاضية، ليعلن الجيش الاسرائيلي مساء اليوم بشكل رسمي أنه وسع نطاق عملياته البرية في لبنان، متجاوزا الخط الأصفر الذي حدده سابقا في القرى التي يحتلها في الجنوب والبقاع الغربي.ونسبت وكالات الانباء الى مسؤول عسكري اسرائيلي رفيع أن الجيش الاسرائيلي يعمل بشكل موجه بما يتجاوز خط الدفاع الأمامي، وفق التعبير الاسرائيلي، وذلك بهدف القضاء على التهديدات المباشرة التي تخيم على مواطني إسرائيل وعلى الجنود بسبب مسيرات حزب الله وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية، ودائما بحسب التعبير الاسرائيلي.اما في السياسة، فالعين على النسخة الرابعة من محادثات واشنطن الجمعة المقبل، بشقيها الديبلوماسي والعسكري، في وقت يبدو ان وقف النار، ولو بصورته المنقوصة، أصبح بعيد المنال.مقدمة الـ"أل بي سي"على مسافة ثلاثة أيام من مفاوضات المسار الأمني في واشنطن بين لبنان وإسرائيل في البنتاغون، الطقس الميداني يميل إلى التصعيد، إسرائيل تريد الضوء الأخضر من واشنطن لتتجاوز منطقة الخط الأصفر، ويبدو أنها عمليا بدأت بذلك أعتبارا من بعد ظهر اليوم، وحتى موعد طاولة البنتاغون تكون الدولة العبرية قد فرضت أمر واقع جديدا ليس من السهولة على الإطلاق تخطيه.الجيش الإسرائيلي أكد، أنه وسع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسله ردا على سؤال من وكالة فرانس برس ونسبه إلى مسؤول عسكري إنه "يعمل بشكل موجه ما بعد خط الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة التي تخيم على مواطني دولة إسرائيل وعلى الجنود، وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية".الملف الأميركي الإيراني أكثر إثارة، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يعقد غدا اجتماعا، وصف بالنادر، لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة، وفق ما صرح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس.ويعكس اختيار هذا المنتجع المنعزل في جبال ماريلاند، والذي نادرا ما يزوره ترامب خلافا للرؤساء السابقين، حساسية المناقشات.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماع الذي يتوقع أن يحضره جميع أعضاء .أضافت الصحيفة أن الملف الاقتصادي سيطرح أيضا على جدول الأعمال.من خارج السياق، وفي تطور يتعلق بالحقبة السابقة في ، أبلغ مسؤول سوري رويترز اليوم بأن القيادة الانتقالية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يديره الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب الأهلية الطويلة التي شهدتها سوريا.مقدمة "الجديد"الحجيج على جبل عرفة وجبل المحامل يا لبنان فهل يعيد العيد للناس بعد اليوم ما خسروا؟مع غروب شمس اليوم ينزل حجاج بيت الله الحرام إلى "مزدلفة" لأداء ثالث شعائر الحج المقدسة استعدادا لرمي جمرة العقبة الكبرى أما مغرب لبنان وفجره وعلى مدى ثلاثة أشهر بعد عام ونصف عام فقد تحول فيهما جنوبه وبقاعه إلى "أضحية" لأعياد حولت مسارها عن لبنان وتفصل بينه وبينها خيام نزوح وأنهار من الدماء وآلاف الجرحى والشهداء وحروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل>الليلة ترجم الشياطين ولا من يرمي الشيطان الرجيم بنيامين نتنياهو بحصوة وهو كلما غرق في مستنقع سياساته كلما صعد الضرب على لبنان فساعة الغضب التي أوقفت شعر رأسه بعد المكالمة الساخنة مع ترامب عقب التقارب الأميركي الإيراني بمذكرة التفاهم انفجرت عقاربها في وجه لبنان على شكل قرار بتوسيع العملية البرية.وتجاوز الخط الأصفر نحو عمق شمال الليطاني وصولا إلى مدينة النبطية وضرب مقبرتها بعد إصدار أمر إخلاء قسري لما تبقى من سكان فيها وفي قرى قضائها وبعد ليلة دامية نزف فيها "قمر مشغرة" خمسة عشر شهيدا مدنيا أصيب سد القرعون بغارة في الخاصرة.وعلى الجنون المتواصل أجرى نتنياهو ووزير حربه مشاورات على جبهتين لبنانية وإيرانية وعلى خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران اجتماع للطاقم الوزاري المصغر.وعلى مشارف لقاء الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني في وزارة الحرب الأميركية وجهت تل أبيب عبر توسيع حدود الجبهة الجنوبية رسالة ضغط إلى واشنطن للتمسك بفصل الملف اللبناني عن مذكرة التفاهم مع طهران واستمرار الحرب على لبنان كشرط من شروط بقاء نتنياهو بعيدا عن قوس المحكمة.في المقابل تخطى لبنان حدود النار ورسم الوفد العسكري اللبناني خريطة الطريق نحو اجتماع البنتاغون وبحسب مصادر متابعة للجديد فإن الاجتماع الأول في المسار الأمني هو بمثابة استكشاف "النوايا" حول تثبيت وقف إطلاق النار.وما أثير حول الاجتماع الأمني من مخاوف غير مبرر ومن علامات استفهام ليس في محله خصوصا وبحسب المصادر عينها انها ليست بالنوع الجديد ولها سوابق في اجتماعات الناقورة وتجارب في لجنة الميكانيزم وبدلا من أن تكون موسعة أصبحت محصورة بوفدين وراع أميركي واحد.وبحسب المعلومات فإن أهمية اجتماع البنتاغون تكمن في أن الوفد اللبناني بالبزة المرقطة يشارك ومعه حصانة الخطط التي نفذها على الأرض قبل تجدد الحرب في الثاني من آذار، وهو ما شكل عامل ثقة وكان موضع ترحيب من الجانب الأميركي على الرغم من المطالب الإسرائيلية المتشددة.وعلى جدية المفاوض اللبناني وتفهم واشنطن تنطلق جولة الجمعة استدراكا لعدم ذهاب لبنان "فرق عملة" في عملية الشد بين إيران وواشنطن وفي مرحلة ضاع فيها بين المراسيل الجوالة من طهران إلى باكستان وقطر ومنها إلى واشنطن ذهابا وإيابا.وعلى "النوايا الطائرة" ومذكرات التفاهم التي لم ترس على بر يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعضاء إدارته غدا في منتجع كامب ديفيد، لبحث السياسة الخارجية وضمنا حلحلة العقد من الإفراج عن المضيق إلى تحرير الأصول المجمدة إلى ما طرحه ترامب من تدمير اليورانيوم عالي التخصيب إما داخل إيران أو في موقع آخر مقبول من الطرفين بإشراف دولي فهل يهدأ غبار المعركة بعد القضاء على الغبار النووي؟