مسؤول أميركي: انهيار محادثات لبنان وإسرائيل يخدم "حزب الله"

قال مسؤول أميركي لـ" " إن محادثات وإسرائيل تمضي وفق الجدول المقرر لها، معتبراً أن انهيارها "لا يخدم إلا ".

وأضاف المسؤول أن "حزب الله" اختار الاستمرار بالهجوم على ، رغم أن فرصاً أتيحت له لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن عدم وقف الحزب النار أدى إلى الوصول إلى الوضع الحالي.

ورأى أن المسار الوحيد لتحقيق سلام دائم يتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل.

وأكد المسؤول الأميركي أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، معتبراً أن ما يجري حالياً هو مواجهة بين إسرائيل و"منظمة إرهابية".

كما اتهم "حزب الله" بافتعال الصراع لضمان بقائه السياسي، قائلاً إن الحزب يواصل إطلاق النار لأنه "بحاجة إلى إدامة وهمه بممارسة لتبرير نفوذه".