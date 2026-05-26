تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العدو الاسرائيلي يتخطى الليطاني للسيطرة على النبطية وتهديد سدّ القرعون

Lebanon 24
26-05-2026 | 22:15
A-
A+
العدو الاسرائيلي يتخطى الليطاني للسيطرة على النبطية وتهديد سدّ القرعون
العدو الاسرائيلي يتخطى الليطاني للسيطرة على النبطية وتهديد سدّ القرعون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحركة اللبنانية الداخلية والخارجية لوقف العدوان الاسرائيلي تصطدم بواقع ميداني معاكس، إذ إن المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار تجري في لحظة يبدو فيها العدو الاسرائيلي أكثر اندفاعًا نحو توسيع عملياته، في إطار محاولة واضحة لاستثمار الوقت الفاصل عن محطة واشنطن لفرض وقائع جديدة في الجنوب.
Advertisement
واشارت مصادر غربية لـ "نداء الوطن" إلى أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءًا أخضر لمواصلة عملياتها خلال الوقت المستقطع من التفاوض الأميركي - الإيراني، بحيث تكون تل أبيب قد راكمت رصيدًا مهمًا من بنك أهدافها في حال شمل أي اتفاق بين واشنطن وطهران الساحة اللبنانية. وبحسب هذه المصادر، فإن حصول هدنة لا يعني بالضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، طالما أن "حزب الله" لم يسلّم سلاحه، ولم تتبلور ترتيبات أمنية وسياسية واضحة تضمن عدم إعادة ترميم بنيته العسكرية.
اضافت:في السياق، تتخوف مصادر لبنانية رسمية من أن تكون اللعبة قد أفلتت، إذ تشير الوقائع الميدانية إلى أن إسرائيل باتت تفرض سيطرة واسعة بالنار والمدفعية والجو على محوري النبطية وصور، وتتعامل مع معظم البلدات الواقعة جنوب الليطاني كساحة عمليات مفتوحة. وتفيد معطيات ميدانية بأن سقوط زوطر الشرقية يعني اقتراب إسرائيل من الخاصرة الجنوبية - الشرقية للنبطية، ما يحوّلها إلى نقطة ضغط متقدمة على محيط المدينة، ويوسّع هامش السيطرة بالنار على المحاور الواصلة بين النبطية والليطاني، وصولا إلى محيط زوطر الغربية ويحمر وكفر تبنيت. أما في حال سيطر الجيش الإسرائيلي أيضًا على أرنون، المرتبطة بمرتفعات الشقيف والمشرفة على محيط الليطاني، فإن النبطية ستصبح ساقطة عسكريًا، حتى من دون دخولها بريًا.
وتتعاظم الخشية في الأوساط المتابعة من انتقال نموذج بنت جبيل والخيام إلى النبطية، بعدما باتت العمليات تلامس خاصرتَيها الجنوبية والشرقية، واتسعت دائرة الإنذارات والأحزمة النارية في القرى المحيطة بها. وما يعزّز هذه المخاوف أن النبطية تمثّل ثقلا وجدانيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا داخل بيئة "حزب الله" و"حركة أمل"، وهي العاصمة التاريخية لجبل عامل. لذلك، فإن استهدافها أو دفعها نحو مصير مشابه لا يحمل دلالات عسكرية فحسب، بل يوجّه رسائل أعمق تستهدف المعنويات، وتُربك البيئة الحاضنة، وترفع كلفة الاستمرار في المواجهة.

وكتبت" الديار": على وقع تصريحات نتنياهو حول « تعميق وتكثيف العمليات العسكرية بهدف سحق حزب الله»، التي واكبتها تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي أعد سلسلة خطط عملياتية، بعضها فوري وبعضها يتضمن عمليات معمقة، تنتظر موافقة المستوى السياسي، في النقاشات بين الجيش والحكومة، وبالمحادثات بين نتنياهو وترامب، شهدت التطورات الميدانية تصعيدا غير مسبوق، من تكثيف للغارات الإسرائيلية، وتوسيع رقعة الإنذارات في صور والنبطية ومحيطها، وسط محاولات تقدم الى شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع هجمات حزب الله بالمسيّرات والصواريخ باتجاه مستوطنات الشمال.
واقع دفع باوساط دبلوماسية غربية الى ابداء خشيتها، من وجود مقايضة اميركية - اسرائيلية، متوقعة انهيار الوضع بشكل كبير وخطير، في ظل المعلومات الاستخباراتية عن استعدادات عسكرية ضخمة لتنفيذ اجتياح بري، قد يتخطى الـ 40 كيلومترا، مع عودة بيروت وضاحيتها والبقاع الى دائرة النار، بهدف تفكيك البنية العسكرية التابعة لحزب الله، متوقعة استمرار العمليات لاكثر من ثلاثة اسابيع.
ميدانيا
وكان جنوب لبنان والبقاع الغربي شهد منذ منتصف الليل تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، توزّع بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات، طالت عشرات القرى والبلدات التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين.
وتخطى الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني عبر تنفيذ عمليات توغل واجتياح شمال ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في الجنوب بالتزامن مع إنذار وجّهه إلى سكان النبطية، في مؤشر على انتقال المواجهات إلى مرحلة ميدانية أكثر اتساعاً.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عمليات تهدف إلى وقف مسيّرات «حزب الله»، فيما شهد محور زوطر الشرقية مواجهات عنيفة مع إعلان الحزب التصدي لمحاولات تقدم إسرائيلية باتجاه مجرى النهر باستخدام الصواريخ والقذائف والمسيرات الانقضاضية. كما توسعت الغارات الإسرائيلية لتشمل مناطق في صور وبنت جبيل وجزين والبقاع الغربي، حيث تعرضت مشغرة لسلسلة غارات عنيفة شكّلت ما يشبه «حزاماً نارياً».
ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات مشغرة وسحمر وطريق سد القرعون في البقاع الغربي، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 15 إصابة.
وأدى العدوان الإسرائيلي على طريق سد القرعون إلى قطع الطريق الذي يربط بلدتي مشغرة وسحمر ببلدة القرعون.
وطالت الغارات الجوية بلدات النبطية الفوقا (غارتان)، كفررمان، حبوش، دير الزهراني، ميفدون، زوطر الشرقية، كفرتبنيت، كفرصير، مجدل سلم، برج قلاويه، تولين، كفرا، معروب، طيرفلسيه، معركة، أرزون، حاريص والحميري في الجنوب اللبناني.
كما نفّذ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارات استهدفت محيط سد القرعون وبلدة القرعون في البقاع الغربي.
بالتوازي، تعرّضت بلدات دبّين، تولين، كفرا وحداثا لقصف مدفعي إسرائيلي.

الموقف الاسرائيلي
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال افتتاح جلسة للمجلس الوزاري الأمني، أن إسرائيل "تكثّف عملياتها" في لبنان عبر السيطرة على مواقع استراتيجية وتعزيز المنطقة الأمنية العازلة. وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشره مكتبه، إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مواقع ذات أهمية ميدانية"، مشيرًا إلى أن تل أبيب تسعى إلى تحصين المنطقة العازلة "لحماية بلدات شمال إسرائيل". وأضاف أن بلاده تبذل "جهدًا وطنيًا كبيرًا" لتطوير "حلول مبتكرة وخلاقة" لمواجهة الطائرات المسيّرة المتفجرة. وجاءت تصريحاته عقب مشاورات أمنية عقدها في تل أبيب مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير.
 
مواضيع ذات صلة
مصلحة الليطاني تحذر من مخاطر استهداف سد القرعون
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات مكثفة لتحييد سدّ القرعون من الاعتداءات الإسرائيليّة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة من مسيَّرة إسرائيلية استهدفت طريق سد القرعون
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية على طريق سدّ القرعون
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:15:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-27
Lebanon24
01:47 | 2026-05-27
Lebanon24
01:45 | 2026-05-27
Lebanon24
01:34 | 2026-05-27
Lebanon24
01:30 | 2026-05-27
Lebanon24
01:29 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24