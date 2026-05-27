من مسافة صفر.. اشتباك بين الجيش الاسرائيلي وعناصر من حزب الله في زوطر الشرقية

أعلن أنه وفي إطار تصدّي عناصره لتوغّل الجيش الإسرائيليّ باتّجاه بلدة الشرقيّة، استهدفوا القوات الاسرائيلية عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وبالصواريخ الثقيلة. كما اشتبكوا مع القوّات الاسرائيلية من مسافة صفر عند المجمّع الكشفيّ في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروهم على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة.

