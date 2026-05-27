تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخولي: استهداف محيط سد القرعون يهدد بكارثة إنسانية وبيئية

Lebanon 24
27-05-2026 | 05:00
A-
A+
الخولي: استهداف محيط سد القرعون يهدد بكارثة إنسانية وبيئية
الخولي: استهداف محيط سد القرعون يهدد بكارثة إنسانية وبيئية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أكد المنسق العام الوطني لـ "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة" مارون الخولي، في بيان، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في محيط سد القرعون لم تعد مجرد أحداث ميدانية عابرة، بل باتت تشكل تهديدًا خطيرًا قد يفضي إلى كارثة إنسانية وبيئية ووطنية واسعة النطاق.
Advertisement

وأشار إلى أن "خطورة استهداف محيط السد لا تقتصر على منشأة مدنية حيوية مرتبطة بالأمن المائي والطاقة والري، بل تمتد إلى احتمال حدوث تداعيات كارثية تهدد حياة مئات الآلاف من اللبنانيين، استنادًا إلى دراسات تقنية وهيدرولوجية حذّرت من أن أي ضرر مباشر أو غير مباشر قد يؤدي إلى موجة فيضانية مدمرة على امتداد مجرى نهر الليطاني وصولًا إلى الساحل اللبناني".

ولفت إلى أن "القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المنشآت التي تحتوي قوى خطرة، وفي مقدمتها السدود والمنشآت المائية"، مشيرًا إلى أن "المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 تمنع استهداف السدود إذا كان ذلك قد يؤدي إلى خسائر جسيمة بين المدنيين، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر الهجمات المتعمدة ضد المنشآت المدنية جرائم تستوجب الملاحقة الدولية".

وأضاف أن "استمرار الاعتداءات قرب سد القرعون يشكل تهديدًا للأمن البيئي والإنساني والمائي في لبنان، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية مباشرة، محذرًا من أن أي انهيار محتمل للسد قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تطال السكان والبنى التحتية وشبكات الكهرباء ومياه الشفة والري والمنشآت الحيوية".

وطالب الخولي رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية بإطلاق تحرك دبلوماسي وقانوني عاجل باتجاه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المعنية، والعمل على إعداد ملف قانوني وتقني يوثق المخاطر والانتهاكات المحتملة.

كما دعا إلى تفعيل آليات الحماية الدولية للمنشآت المدنية وإجراء اتصالات عاجلة لضمان تحييد سد القرعون ومنشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن أي أعمال عسكرية أو استهدافات مباشرة أو غير مباشرة.

وختم محذرًا من أن أي مساس بسد القرعون لن يكون مجرد اعتداء على منشأة مائية، بل اعتداءً على حق اللبنانيين بالحياة والأمن المائي والبيئي والإنساني، وقد يفتح الباب أمام كارثة وطنية لا يمكن احتواء تداعياتها.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... إستهداف الطريق في مُحيط سد القرعون
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية جديدة تستهدف محيط سد القرعون
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية جديدة تستهدف محيط سد القرعون
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أحدهما عسكريّ... إنتشال شهيدين من مُحيط سدّ القرعون
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:52:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2026-05-27
Lebanon24
14:09 | 2026-05-27
Lebanon24
14:00 | 2026-05-27
Lebanon24
13:10 | 2026-05-27
Lebanon24
12:43 | 2026-05-27
Lebanon24
12:43 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24