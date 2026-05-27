خلافات داخل إسرائيل بشأن التصعيد في لبنان.. ورسالة أميركية حاسمة بحظر استهداف بيروت

ذكر تقرير للقناة 12 ، نُشر اليوم الأربعاء، أن تمنع من قصف ، رغم قرارها بتوسيع الهجمات على مؤخرا.وأشارت القناة إلى أنه "رغم الانفتاح الأميركي وإبداء تفهم للوضع غير المعتاد الذي نشأ على الحدود الشمالية، فإن رسالة واشنطن الموجهة إلى إسرائيل واضحة: لا لتوجيه ضربات إلى بيروت".في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي إنه لا يوجد حظر أميركي على الاغتيالات الإسرائيلية"، التي تستهدف قادة مؤخرا.وكشف التقرير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي عبر السفير الأميركي مايك هاكابي، بشأن توسيع العمليات العسكرية في لبنان، قبل يومين إعلانه ذلك.لكن، وفق القناة 12، بقي الموقف الأميركي حاسما بضرورة عدم استهداف بيروت، إذ "لا نريد رؤية مبان تنهار".وترى الولايات المتحدة أن استهداف مبان في العاصمة قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع، ويضر بالمفاوضات المتعثرة أصلا مع ، وكذلك بمساعي إدارة ترامب لإحداث تقارب بين إسرائيل ولبنان.وقال مسؤول إسرائيلي، لم يكشف التقرير اسمه، أن "القيود الأميركية تشمل المباني فقط، أما عمليات الاستهداف الدقيق فهي غير محظورة إذا توفرت الفرصة العملياتية".كما كشفت القناة 12 أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ضغط خلال الأسبوعين الماضيين لتوسيع الضربات في لبنان، لكن "المستوى السياسي المقيد باعتبارات دبلوماسية أوقف هذا التوجه".وخلال اليومين الأخيرين، حاول الإسرائيلي يسرائيل كاتس الضغط على نتنياهو، في محاولة لإقناعه بتغيير النهج على الساحة اللبنانية، في إشارة على ما يبدو إلى السماح باستهداف بيروت.