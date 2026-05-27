تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قيادات دينية لبنانية في سيدني تدعو إلى السلام ودعم مؤسسات الدولة

Lebanon 24
27-05-2026 | 05:23
A-
A+
قيادات دينية لبنانية في سيدني تدعو إلى السلام ودعم مؤسسات الدولة
قيادات دينية لبنانية في سيدني تدعو إلى السلام ودعم مؤسسات الدولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُقد في "بيت مارون" دار المطرانية المارونية في ستراثفيلد، لقاء ديني ووطني لمناسبة ختام الشهر المريمي، خُصّص للصلاة من أجل لبنان وتجديد التضامن مع دولته وشعبه ومؤسساته الشرعية، بمشاركة قيادات دينية إسلامية ومسيحية ودرزية وشخصيات رسمية واجتماعية وإعلامية.
Advertisement



شارك في اللقاء سفيرة لبنان في أستراليا ميرنا الخولي، راعي أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك المطران روبرت رباط، ممثل مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ معذى مغامس، المدير العام لكليات الفيصل الشيخ شفيق خان، الأرشمندريت نبيل خشان ممثلاً أسقف الكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية في أستراليا المطران باسيليوس ، بول سيدراك ممثلاً الأنبا دانيال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سيدني، القنصل العام للبنان في نيو ساوث ويلز ريمون الشملاتي، النائب العام للأبرشية المارونية المونسنيور مرسيلينو يوسف، رئيس الرابطة المارونية في أستراليا طوني جبور، وممثلين عن الأحزاب والتيارات اللبنانية ووسائل الإعلام والجمعيات والمؤسسات.



استُهلت الأمسية التي عرّفتها الإعلامية نسرين خضرا ضاهر، بكلمة ترحيبية للمونسنيور مرسيلينو يوسف، تلتها صلاة المساء للسيدة العذراء، ودعاء للشيخ مغامس، ثم كلمات لكل من المطران رباط والشيخ شفيق خان والسيد أنور حرب، شددوا فيها على معاني السلام وأهمية استعادة الطمأنينة والأمن في لبنان، مع التأكيد على دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.



وألقى راعي الأبرشية المارونية في أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المطران أنطوان شربل طربيه كلمة ختامية عرض فيها المبادئ الأساسية لبناء "لبنان الغد"، وقد توافق المجتمعون على ما ورد فيها واعتمادها بياناً ختامياً للقاء الصلاة والتضامن مع لبنان وشعبه.



وأكد البيان أن "ارتباط اللبنانيين المنتشرين، ولا سيما في أستراليا، بلبنان هو ارتباط عضوي يتطلب استعادة الثقة بالدولة اللبنانية من خلال تفعيل المؤسسات وتعزيز المحاسبة وترسيخ سيادة القانون والعدالة". كما أعلن المجتمعون دعمهم الكامل لمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وقرارات مجلس الوزراء برئاسة القاضي الدكتور نواف سلام المتعلقة بحصرية السلاح وبناء الدولة القادرة، مشددين على "دعم مقررات الحكومة اللبنانية بما يضمن المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين". وشدد البيان، في ظل التطورات الإقليمية والدولية والحرب المفروضة على لبنان، على "أهمية التلازم بين وقف الحرب وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولا سيما سلاح حزب الله"، داعياً إلى "اعتماد مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل بما يخدم مصلحة لبنان العليا ويوقف التدمير المستمر في الجنوب ويثبت الأمن والاستقرار".



وأكد أن "التزام لبنان بالقرارات الدولية والعربية يشكل مدخلاً أساسياً لاستعادة السيادة وتحقيق السلام العادل والشامل"، داعيا إلى "تحييد لبنان بقرار دولي بما يوفر رؤية مستقبلية مطمئنة للأجيال الشابة ويعيد للبنان دوره الحضاري والحواري بعيداً عن صراعات المحاور".



وتوقف عند "معاناة اللبنانيين الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن استمرار الحروب وما خلفته من خسائر ونزوح وهجرة للشباب"، داعياً أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا إلى "مواصلة دعم لبنان والوقوف إلى جانب أهلهم"، وطالب أستراليا والمجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياتهم في دعم عودة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار منازلهم بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية".



ورفض "لغة الشتائم والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تطال القيادات الروحية والوطنية، ولا سيما رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فلغة التخوين والتحريض لا تبني الأوطان، فيما المطلوب ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وصون الوحدة الوطنية".



وختم البيان بالتأكيد أن "اللقاء يشكل تعبيراً عن الالتزام بثقافة الحوار والتلاقي بين مختلف المكونات اللبنانية، وحرصاً على حماية الإرث الروحي والإنساني الجامع للمسلمين والمسيحيين والدروز في أستراليا ولبنان والعالم"، مجددا "دعم رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب في جهود إنقاذ لبنان، والصلاة من أجل وقف الحرب وعودة السلام والطمأنينة هي فعل رجاء وثقة بقدرة اللبنانيين على تجاوز المحن واستعادة دور وطنهم ورسالته".
مواضيع ذات صلة
تعاون لبناني–أميركي لدعم المؤسسة العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة التنسيق اللبنانية-الكندية تدعو لترسيخ سيادة لبنان وتثمّن الدعم الكندي وتواكب مسار المفاوضات اللبنانية–الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تدين تدمير الاحتلال لمعهد الخيام الفني وتدعو لحماية المؤسسات التعليمية
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: ندعم الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة اللبنانية بقيادة نواف سلام
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

مجلس الوزراء

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:49 | 2026-05-27
Lebanon24
14:21 | 2026-05-27
Lebanon24
14:09 | 2026-05-27
Lebanon24
14:00 | 2026-05-27
Lebanon24
13:10 | 2026-05-27
Lebanon24
12:43 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24