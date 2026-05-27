أمين فتوى طرابلس دعا للعودة إلى المفهوم الثابت والعميق لكل القيم

رأى أمين فتوى والشمال وشيخ قرائها بلال بارودي ان "المجتمعات تائهة في كل امورها من القبلية الى العشائرية الى الغل والحقد الى التنافر والتحاقد الى عدم القدرة علي ادارة المجتمعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يليق بهذه المجتمعات"، مشددا على ان "العودة اساس الى المفهوم الثابت والعميق لكل القيم التي لا بد ان نتحلى فيها في عالمنا العربي والاسلامي".وقال في خطبة العيد من السلام في الميناء: "نجتمع وحجاج بيت الله الحرام في شعائر الله يلبون ويهللون ويسعون في ملة ويقيمون الملة مذكرا انه في مثل هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الامة عبر قرونها الممتدة يلخص لهم طريقهم ويحدد لهم معالمهم ويرسم لهم سننهم"، مشددا على ان خطاب النبي لا زال يسري في اسير التاريخ تتناقله الالسن وتطرب له الاذان وتبنى به المجتمعات".وشدد على ان "المجتمعات تنهار بحرمة المال وحرماة النفس كما تنهار المجتمعات عندما يعتدى على النفس وعندما يعتدى على المال بغير حق وتنهار المجتمعات بظهور الفاسدين ويتحكم المتسلطون ويتربع المجرمون ويظهر مصاصو الدماء الذين يمصون خيرات الناس وكرامات الناس وحرمات الناس ولذلك اعلنها صلى الله عليه وسلم ان اموالكم ودماءكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهر كم هذا". وقال: "كرس النبي عليه الصلاة والسلام الاحقية للمرء بماله وان يحمى دمه وتحمى روحه وان النبي عليه الصلاة والسلام وضع حدا لكل منظومات الجاهلية التي تبيح المحظورات وتؤدي الى فساد التصورات والاحكام والعلاقات وتصور للناس ما يحبون ويهوون خلافا لما يريده الله ويأمر به كما ان الجاهلية تؤدي في مفاهيمها الى الانحراف فنسمع بالمثلية والجندرة وحقوق المرأة وحق الرجل وطغيان الرجل على حق المرأة كل ذلك من الجاهلية".وذكر بان "العلاقات في كل محكمة مترابطة ومتناسقة في مسار يضبط امورنا وحياتنا وان حالنا يصلح عندما نعود ونفهم".